即時
    首頁　>　國際

    梨泰院踩踏慘案陰影難散！ 救災消防員失聯10天尋獲遺體

    34歲朴姓消防員失聯多日後，南韓警方今在高速公路橋下找到他的遺體。（擷取自@ephemeral28/X）

    34歲朴姓消防員失聯多日後，南韓警方今在高速公路橋下找到他的遺體。（擷取自@ephemeral28/X）

    2025/08/20 15:19

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾龍山區梨泰院2022年10月底發生萬聖節大規模踩踏事件，導致159人慘死。事件雖已過去近2年，但對第一線救援人員的心理創傷仍持續發酵。近日，一名曾參與救援行動的34歲男消防員疑似因長期飽受憂鬱症折磨，留下「對不起」紙條後失聯，10天後被尋獲遺體，消息震撼社會。

    綜合韓媒報導，仁川消防本部17日指出，該名朴姓消防員於本月10日凌晨離開位於京畿道安養市東安區的住家，曾駕車經過南仁川收費站，隨後將車停靠路肩後消失。手機最後訊號顯示於仁川南洞區西昌洞一處公寓附近。由於他留下寫有「對不起」等內容的字條，讓家屬憂心不已，在社群平台急尋協助。

    警方與消防單位緊急展開搜索，直至今（20）日中午12時30分（台灣時間11時30分），在京畿道始興市首爾首都高速公路橋下，確認發現其遺體，證實已不幸身亡。據了解，朴男自梨泰院事故後便長期受心理創傷困擾，曾接受診斷確診罹患憂鬱症。雖接受過消防廳等單位安排的心理治療，累計達12次，但顯然未能完全走出陰影。

    朴男曾在2022年接受媒體採訪時坦言，自己當時的主要任務是搬運死者遺體，數量之多讓他幾乎難以承受，「連我的父母都因我參與救災而感到痛苦，更何況是罹難者的家屬，他們該有多絕望？我只希望這一切都不是現實。」

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

