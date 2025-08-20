為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    比特犬失控攻擊！印度男慘遭活活咬死 女飼主也被咬傷

    印度傳出惡犬攻擊人命案，一名55歲男子週二下班走在當地住宅區一處狹窄街道上，突然遭鄰居飼養、情緒失控的比特犬（Pitbull）猛撲攻擊，當場因傷重不治身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    印度傳出惡犬攻擊人命案，一名55歲男子週二下班走在當地住宅區一處狹窄街道上，突然遭鄰居飼養、情緒失控的比特犬（Pitbull）猛撲攻擊，當場因傷重不治身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    2025/08/20 15:34

    歐祥義／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度傳出惡犬攻擊人命案，一名55歲男子週二下班走在當地住宅區一處狹窄街道上，突然遭鄰居飼養、情緒失控的比特犬（Pitbull）猛撲攻擊，當場因傷重不治身亡。

    綜合《新德里電視台》等外媒報導，印度警方表示，住在清奈賈弗坎佩特（Jafferkhanpet）55歲男子卡魯納卡蘭當地時間18日下班回家途中，突然遭鄰居比特犬攻擊，比特犬飼主為一名女子普恩戈蒂（Poongodi），事發時並未替狗繫上牽繩，導致意外發生，在拉扯過程中女飼主也遭愛犬咬傷，目前仍在醫院治療，待出院後將因過失行為遭到逮捕。

    警員指出，「這隻比特犬當街撲倒鄰居，眾人根本無法壓制，男子當場死亡。」當局也將調查飼主是否依法申請飼養許可。

    目擊者透露，比特犬攻擊過程極為殘暴，甚至撕咬死者生殖器；附近居民說，早在事發前就曾勸告女飼主應將狗移走，因為巷弄狹窄、人狗混雜恐有危險，但對方始終不理。

    獸醫單位隨後已將肇事比特犬捕獲並送往觀察。警方強調，雖然過去居民曾向清奈市政府表達過憂慮，但並無正式檢舉紀錄。

    據悉，一名計程車司機本月稍早在街頭，也遭由未成年少主帶出門的2隻羅威納犬攻擊受傷。由於惡犬咬人個案頻傳，清奈當局正研擬加嚴規範，包括要求在公共場所強制替攻擊性犬種戴上口罩（muzzle），避免類似意外再度發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播