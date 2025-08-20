比特犬失控攻擊！印度男慘遭活活咬死 女飼主也被咬傷

印度傳出惡犬攻擊人命案，一名55歲男子週二下班走在當地住宅區一處狹窄街道上，突然遭鄰居飼養、情緒失控的比特犬（Pitbull）猛撲攻擊，當場因傷重不治身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2025/08/20 15:34

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度傳出惡犬攻擊人命案，一名55歲男子週二下班走在當地住宅區一處狹窄街道上，突然遭鄰居飼養、情緒失控的比特犬（Pitbull）猛撲攻擊，當場因傷重不治身亡。

綜合《新德里電視台》等外媒報導，印度警方表示，住在清奈賈弗坎佩特（Jafferkhanpet）55歲男子卡魯納卡蘭當地時間18日下班回家途中，突然遭鄰居比特犬攻擊，比特犬飼主為一名女子普恩戈蒂（Poongodi），事發時並未替狗繫上牽繩，導致意外發生，在拉扯過程中女飼主也遭愛犬咬傷，目前仍在醫院治療，待出院後將因過失行為遭到逮捕。

請繼續往下閱讀...

警員指出，「這隻比特犬當街撲倒鄰居，眾人根本無法壓制，男子當場死亡。」當局也將調查飼主是否依法申請飼養許可。

目擊者透露，比特犬攻擊過程極為殘暴，甚至撕咬死者生殖器；附近居民說，早在事發前就曾勸告女飼主應將狗移走，因為巷弄狹窄、人狗混雜恐有危險，但對方始終不理。

獸醫單位隨後已將肇事比特犬捕獲並送往觀察。警方強調，雖然過去居民曾向清奈市政府表達過憂慮，但並無正式檢舉紀錄。

據悉，一名計程車司機本月稍早在街頭，也遭由未成年少主帶出門的2隻羅威納犬攻擊受傷。由於惡犬咬人個案頻傳，清奈當局正研擬加嚴規範，包括要求在公共場所強制替攻擊性犬種戴上口罩（muzzle），避免類似意外再度發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法