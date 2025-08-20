明尼蘇達州提告TikTok 指控利用演算法讓年輕人上癮

美國明尼蘇達州19日對TikTok提出訴訟，指控其利用演算法誘使年輕人沉迷於短片。（美聯社）

2025/08/20 14:01

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國明尼蘇達州19日對TikTok提出訴訟，指控其利用令人上癮的演算法，誘使年輕人沉迷於短片。

根據美聯社報導，明尼蘇達州檢察長艾里森（Keith Ellison）19日在記者會上表示，對TikTok提出訴訟與言論自由無關，這關乎欺騙與操縱。TikTok明知其產品危害及其危險影響，卻沒有採取措施減輕危害或告知用戶風險。

這起在州法院提起的訴訟，指控TikTok違反明尼蘇達州關於欺騙性貿易行為和消費者詐欺的法律。該州尋求法院宣告TikTok行為根據州法律構成欺騙、不公平或違反良知，並對這些行為發布永久禁令。

該州還要求對每一起明尼蘇達州年輕人使用TikTok情況，對其處以最多2萬5000美元（約台幣75萬元）的罰款。艾里森沒有給出總金額，但表示「金額非常龐大」。他估計，有數十萬名明尼蘇達州年輕人使用TikTok。

TikTok對明尼蘇達州指控提出異議。TikTok發言人布朗（Nathaniel Brow）指出，該訴訟基於誤導性和不準確指控，未意識到TikTok為維護社區福祉而自願實施的安全措施。

布朗強調，TikTok上青少年帳戶擁有50多項功能和設置，旨在幫助年輕人安全表達自我、探索和學習。

