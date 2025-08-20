想談判？烏克蘭專家：普廷只想見證「基輔投降」

普廷與澤倫斯基僅在2019年會面過一次，但當時的談判幾乎沒有取得任何成果。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在經歷了數日令人眼花撩亂的外交峰會後，美國總統川普終結烏克蘭戰爭的努力，似乎全繫於一個關鍵點：俄羅斯總統普廷是否願意接受邀請，與烏克蘭總統澤倫斯基進行一對一的會談。然而，基輔的分析家與民眾普遍對此前景感到悲觀。

根據加拿大廣播公司 （CBC News） 分析，克里姆林宮對會談邀請的初步反應，雖具外交辭令卻不置可否，暗示普廷並不急於展開會談。基輔塔拉斯舍甫琴科國立大學分析家卡皮托南科 （Mykola Kapitonenko） 直言：「普廷不信任澤倫斯基，也不願意見他，唯一的例外是會面接受烏克蘭的投降。」

在基輔街頭，民眾對川普在缺乏細節下推動的和平協議，感到不安。一名已在前線服役兩年的37歲士兵波諾馬列夫 （Alexander Ponomarev） 表示：「我希望戰爭結束，但我累了，（和平）只能依照烏克蘭開出的條件，不能有其他方式。」

其他人則擔憂澤倫斯基正遭到川普的強力施壓。一名21歲的行銷人員亞羅斯拉娃 （Yaroslava） 說：「我絕對不支持任何談判、協議或讓步。」

分析指出，普廷與澤倫斯基僅在2019年會面過一次，但當時的談判幾乎沒有取得任何成果。基輔智庫「烏克蘭棱鏡」（Ukrainian Prism） 分析家克拉耶夫 （Oleksandr Kraiev） 則認為，考量到俄軍的慘重損失與經濟惡化，暫時凍結衝突對普廷而言，可能是一個誘人的「B計畫」。

然而，前駐歐美軍司令、退役將領霍吉斯 （Ben Hodges） 對川普的外交手法提出嚴厲警告。他稱「普廷想為取悅川普而達成協議」的想法，聽起來「就像是美國諷刺喜劇節目《週六夜現場》裡的一齣鬧」。他擔憂，數百萬烏克蘭人的生命，正被川普簡化為談判桌上的籌碼，而領土交換則是「危險的外交捷徑」。

