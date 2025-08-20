民眾拿房卡「1習慣」很危險？ 飯店專家教5點自保訣竅

許多民眾入住飯店時，習慣將房卡放入寫著「入住房號」的卡套內。示意圖。（彭博資料照）

2025/08/20 15:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾入住飯店時，習慣將房卡放入寫著「入住房號」的卡套內。然而這個十分常見、看似理所當然的習慣，被美國旅遊與安全專家特別警告，指出這樣做很容易將多種資訊暴露給外人，讓自己陷入在危險之中，專家也為此提供其他4點注意事項，有助於民眾在外旅宿時，確保自身的安全。

綜合外媒報導，美國德州北極星集團（North Star Group）老闆兼安全專家盧伍（Daniel Loo），日前接受《讀者文摘》（Reader's Digest）採訪，針對飯店房卡使用方式提出警告，「把房卡留在印有房號的卡套裡，基本上就是把你的『鑰匙』和『地址』一併送給別人」，萬一房卡遺失或遭竊，有心人士能輕易闖入住房間內。

盧伍表指出，保密房號是一件至關重要的動作，多數知名飯店都會訓練員工小心應對，像是避免大聲唸出來，以維護客人們的隱私與安全。盧伍建議民眾，務必將自己的房號牢記在心，接著丟棄卡套，也別用手機拍攝房號，避免手機遺失，「投機犯罪者常利用無意間聽到的資訊行動，保密房號是保障個人安全基本且關鍵的步驟。」

除此之外，盧伍提到前往入住房間時，請避免分心滑手機，並在打開房門後，注意周遭環境與緊急出口位置，進入房間後記得鎖好所有門鎖，包括輔助鎖。另外，如果要暫時離開房間，盧伍建議在開門前透過貓眼去看外面狀況，接著在門把掛上「請勿打擾」的牌子，來營造房內仍有人在的假象。

報導指出，根據波爾州立大學（BSU）與佛羅里達國際大學（FIU）聯合研究發現，在警方記錄的過往飯店失竊案資料，有高達38%發生在客房內部，而非公共區域，凸顯出飯店住房安全確實存在著漏洞。另外，有些入住飯店被竊的受害者，事後不會報警，飯店業者也可能不會對外公開飯店內曾發生過的犯罪事件。

