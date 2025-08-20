歐洲衝了！急組「維和部隊」進軍烏克蘭 逼川普買單

美國總統川普（前中）18日引領烏克蘭總統澤倫斯基（右二）及多位歐洲領袖，步入白宮十字廳舉行峰會。分析指出，峰會雖避免了公開衝突，但美歐在「是否應先停火」等關鍵議題上，仍存在深刻分歧。（彭博）

2025/08/20 14:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲各國正抓緊美國總統川普對烏克蘭安全保證的最新承諾，希望最快能在本週內，將其轉化為1份包含派遣歐洲部隊的具體和平協議方案，旨在為基輔在與俄羅斯的潛在談判中，爭取更有利的籌碼。

根據《彭博》（Bloomberg）報導，在18日的白宮峰會取得美方更堅定的承諾後，歐洲官員20日已聚焦於1項計畫，即在和平協議下，派遣英國與法國等約10個國家的部隊前往烏克蘭。這些部隊將不會以北約（NATO）名義，而是以各國旗幟行動。

川普開綠燈：歐洲出兵、美國空中支援

計畫的另一部分，則是所謂的「美國後盾」（US backstop），由美方貢獻情報共享、邊境監視、武器，甚至是空中支援。川普本人在《福斯新聞》（Fox News）專訪中，也暗示了此一可能性。

川普表示，歐洲盟友「願意派人到地面」，而美國則「願意在一些事情上幫助他們，特別是……可能……空中方面，因為沒有人擁有我們所擁有的東西。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後也表示，川普已指示其國安團隊與歐洲盟友協調此事。英國政府19日亦發表聲明，稱將在未來幾天與美方對口官員會面，以強化「強健安全保證」的計畫，並「為敵對行動結束後部署一支再保證部隊做準備」。

歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）則透露，相關保證的條款，將在「未來幾天，最好是本週內」安排妥當。儘管歐洲領袖將白宮會議譽為一次突破，但多名官員私下仍對和平協議的前景，以及這些保證是否足以嚇阻普廷，抱持懷疑態度。

