    首頁　>　國際

    雙標？川普盟友怒轟：美對以色列順從到放走「兒童性掠奪者」

    涉案的以色列國家網路局執行長亞歷山德羅維奇 （Tom Artiom Alexandrovich）。（翻攝自Instagram）

    2025/08/20 13:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一名以色列政府高官本月在美國拉斯維加斯的一場兒童性犯罪誘捕行動中被捕後，竟獲准交保並返回以色列，此舉引發軒然大波，美國檢方雖否認有任何掩蓋行為，但川普的共和黨盟友已對此猛烈開砲。

    根據《法新社》 報導，以色列國家網路局執行長亞歷山德羅維奇 （Tom Artiom Alexandrovich），本月在拉斯維加斯赴約，以為將與一名15歲少女約會，不料對方卻是臥底警察。警方文件指，這名38歲的官員赴約時還帶了保險套。

    亞歷山德羅維奇當場被以「利誘未成年人從事性行為」罪名逮捕，但在支付1萬美元保釋金後獲釋，並隨即返回以色列。此舉引爆網路輿論，質疑為何一名面臨最高10年刑期的外國官員能輕易離境。

    對此，川普總統最堅定盟友一之一、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員葛林 （Marjorie Taylor Greene） 在X平台上怒轟，質疑美國是否已對以色列「順從到」立即釋放一名「兒童性掠奪者」，並讓他飛回家？她質問：「我們會對一個墨西哥的兒童性掠奪者這麼做嗎？」

    美國國務院對此發出聲明，否認聯邦政府曾介入協助，並強調亞歷山德羅維奇並未聲稱擁有外交豁免權。拉斯維加斯所在的克拉克郡地方檢察官沃爾夫森 （Steve Wolfson） 也堅稱，其獲釋程序並無任何異常。

    他向《拉斯維加斯評論報》表示：「這項罪名的標準保釋金就是1萬美元，任何人都可以在支付保釋金後無條件獲釋，本案就是如此。」

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

