芬蘭30歲國會議員 驚傳在議會大樓輕生離世

芬蘭30歲國會議員佩爾托寧，在赫爾辛基議會大樓輕生離世。（法新社）

2025/08/20 13:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭30歲國會議員佩爾托寧（Eemeli Peltonen），在赫爾辛基議會大樓輕生離世，遺體於19日上午被發現，消息傳出後震驚芬蘭政壇。

據《BBC》報導，佩爾托寧隸屬於芬蘭社會民主黨，年紀輕輕就在政界嶄露頭角，18歲時當選耶爾文佩（Järvenpää）市議員，22歲更成為了耶爾文佩市議會議長，2023年當選芬蘭國會議員。

據了解，佩爾托寧今年6月底曾在社交平台帳號發文，指稱自己的腎臟出問題引發感染，已經有好幾個星期沒有參與國會事務了。佩爾托寧說，他在赫爾辛基郊區美灣（Meilahti）接受抗生素治療後已出院，不過還需要一點時間來康復。

佩爾托寧的離世撼動了政壇，芬蘭國會目前屬於休會期，總理歐爾波（Petteri Orpo）進一步宣布19日剩餘的所有政治工作全數暫停，並為佩爾托寧默哀。

芬蘭社會民主黨黨主席圖普拉寧（Tytti Tuppurainen），對於佩爾托寧的英才早逝深感痛惜；國會議長哈拉阿霍（Jussi Halla-aho）透露，佩爾托寧是深受跨黨派同事喜愛、尊重的同事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

