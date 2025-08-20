Google向專業新聞低頭！簽約澳聯社 確保AI不亂掰

為提升AI回應的準確性，谷歌已與澳洲國家通訊社 （AAP） 達成協議，將由後者為其Gemini AI模型提供即時新聞內容。（路透資料照）

2025/08/20 13:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕為提升旗下人工智慧（AI） 的回應品質，科技巨擘谷歌 （Google） 已與澳洲國家通訊社（AAP） 達成協議，將由後者為其Gemini AI模型提供新聞內容。在AI生成內容真假難辨、版權爭議四起之際，此舉被視為科技公司為確保其產品的即時性與準確性，而尋求傳統新聞機構合作的最新案例。

根據《法新社》 報導，谷歌的澳洲與紐西蘭新聞合作夥伴關係主管霍普金斯（Nic Hopkins） 表示，這項協議將有助於為Gemini應用程式提供即時資訊，以「強化」其回應內容。

請繼續往下閱讀...

擁有90年歷史的澳洲國家通訊社，其執行長考德羅伊（Emma Cowdroy）則表示，這項協議「強力背書了我們作為一個領先且值得信賴的新聞媒體組織的聲譽」。 雙方並未透露協議的財務細節。

報導指出，科技公司為使其AI聊天機器人對用戶提問的回應更具相關性，近期已與新聞媒體達成越來越多的協議。例如，法新社已在一月中旬與AI新創公司Mistral簽署協議，允許其聊天機器人引用法新社的文章來生成回應。

然而，並非所有新聞機構都選擇合作。目前仍有多家新聞組織，因其受版權保護的內容被AI用於訓練，而對相關科技公司發起法律挑戰。谷歌與澳洲國家通訊社的此次合作，無疑為AI與媒體的未來關係，提供了一種可能的共存模式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法