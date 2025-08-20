為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    Google向專業新聞低頭！簽約澳聯社 確保AI不亂掰

    為提升AI回應的準確性，谷歌已與澳洲國家通訊社 （AAP） 達成協議，將由後者為其Gemini AI模型提供即時新聞內容。（路透資料照）

    為提升AI回應的準確性，谷歌已與澳洲國家通訊社 （AAP） 達成協議，將由後者為其Gemini AI模型提供即時新聞內容。（路透資料照）

    2025/08/20 13:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕為提升旗下人工智慧（AI） 的回應品質，科技巨擘谷歌 （Google） 已與澳洲國家通訊社（AAP） 達成協議，將由後者為其Gemini AI模型提供新聞內容。在AI生成內容真假難辨、版權爭議四起之際，此舉被視為科技公司為確保其產品的即時性與準確性，而尋求傳統新聞機構合作的最新案例。

    根據《法新社》 報導，谷歌的澳洲與紐西蘭新聞合作夥伴關係主管霍普金斯（Nic Hopkins） 表示，這項協議將有助於為Gemini應用程式提供即時資訊，以「強化」其回應內容。

    擁有90年歷史的澳洲國家通訊社，其執行長考德羅伊（Emma Cowdroy）則表示，這項協議「強力背書了我們作為一個領先且值得信賴的新聞媒體組織的聲譽」。 雙方並未透露協議的財務細節。

    報導指出，科技公司為使其AI聊天機器人對用戶提問的回應更具相關性，近期已與新聞媒體達成越來越多的協議。例如，法新社已在一月中旬與AI新創公司Mistral簽署協議，允許其聊天機器人引用法新社的文章來生成回應。

    然而，並非所有新聞機構都選擇合作。目前仍有多家新聞組織，因其受版權保護的內容被AI用於訓練，而對相關科技公司發起法律挑戰。谷歌與澳洲國家通訊社的此次合作，無疑為AI與媒體的未來關係，提供了一種可能的共存模式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播