魔戒是真的？ 天文學家拍到「索倫之眼」光束炮

耀變體PKS 1424+240噴流藝術概念圖。由於其噴流正對地球，天文學家得以利用甚長基線陣列（VLBA）望遠鏡，以前所未有的解析度窺探其核心結構（方框內放大圖）。（圖擷取自NSF/AUI/NRAO/B. Saxton/Y.Y. Kovalev et al.）

2025/08/20 12:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕宛如電影《魔戒》中的「索倫之眼」（Eye of Sauron），天文學家捕捉到一個正對地球發射的宇宙噴流，其驚人影像不僅揭示了完美的環形磁場結構，更一舉解開了「耀變體」（blazar）如何將粒子加速至極端能量的長期謎團。

根據《科技日報》（SciTechDaily）報導，這個名為PKS 1424+240的耀變體，長期以來讓科學家困惑不已。它雖是已知最明亮的中微子（neutrino）來源之一，但其噴流的視運動速度卻異常緩慢，不符現有理論。

耗時15年觀測 揭開「光學錯覺」真相

經過長達15年的精密監測，由德國馬克斯．普朗克射電天文研究所（MPIfR）天文學家科瓦列夫（Yuri Kovalev）領導的團隊，利用甚長基線陣列（VLBA）繪製出迄今最詳細的噴流影像。

科瓦列夫在聲明中表示：「我們從未見過如此景象，一個近乎完美的環形磁場，其噴流正對著我們。」

研究人員解釋，正是因為噴流正對地球，相對論效應使其亮度被放大了30倍以上，同時投影效應也讓它看起來移動緩慢，這是一種經典的「光學錯覺」。這個罕見的視角，讓科學家得以直視耀變體噴流的核心，並發現其環狀磁場，如同一個盤繞的彈簧，將粒子加速至驚人能量。

這項發表於《天文與天體物理學》（Astronomy & Astrophysics）期刊的研究，證實了活躍星系核不僅是電子的加速器，也是質子的加速器，從而解釋了觀測到的高能中微子起源。

耀變體PKS 1424+240的噴流影像，因其外觀而被暱稱為「索倫之眼」。圖中橘色線條描繪出一個近乎完美的環形磁場，正是此結構將粒子加速至極端能量，解開了該耀變體高能中微子起源的長期謎團。（圖擷取自Y.Y. Kovalev et al.）

