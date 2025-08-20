幫母親公司寫AI自動系統！ 他慘害老媽和同事全失業

網友聲稱他主動導入1款人工智慧系統，結果害母親失業。示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友近日在社群平台Reddit上分享自身經歷，引發網友熱議。他表示，為協助在1家中型招募公司任職的母親改善工作流程，主動導入1款人工智慧系統，結果意外導致母親所在的整個部門，包括母親在內，幾乎全數遭到裁撤。

原PO 18日發文表示，母親長期以來對工作中「篩選應徵者效率低落」感到困擾，因此他以測試性質，將自己設計的AI招募代理人導入公司試用。結果顯示，AI系統不僅速度更快、成本更低，且在初步篩選上表現比人力團隊更穩定可靠。

沒想到，短短2個月內，他母親公司就陸續裁撤母親所在的部門員工，最終包含母親在內的大多數同仁遭到解雇。

發文者坦言自己「感到噁心」，原本期望透過科技協助人類工作，沒想到卻直接導致自己母親與整個團隊失業。他在貼文中寫道：「我腦中一直重播這件事，感覺就像是我自己寫了一套程式，把家人自動化掉了。」

文章PO出後，被轉至到X等其他社群媒體，引發熱議。也引起人們憂心AI將在未來取代人們的工作。但截至目前，該名發文者未透露公司名稱或AI工具的具體細節，不少網友也懷疑該貼文只是某種App的廣告宣傳手法。

