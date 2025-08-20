馬尼拉2日人遭殺害！ 1嫌供稱收「日本主謀」2300萬日圓買凶

2名日籍男子在馬尼拉慘遭槍殺搶劫，案件震驚日本社會。（圖擷取自@Cambodiataro/X）

2025/08/20 14:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓首都馬尼拉本月15日發生2名日本男性觀光客遭槍殺案，當地警方於19日表示，涉嫌買凶的日本主謀以約900萬披索（約2300萬日圓、新台幣476萬元）作為報酬，委託2名菲律賓籍兄弟行兇。兄弟中62歲的哥哥曾任導遊，50歲的弟弟則是槍手。據悉，作案前嫌犯已先收取約1萬披索（約新台幣5300元）作為前金。

綜合日媒報導，2名遇害者分別為53歲與41歲的日本男性觀光客，案發時剛從計程車下車，即遭射殺身亡。警方調查顯示，涉嫌買凶的日本主謀疑似因與被害人有金錢糾紛而起殺心。擔任導遊的嫌犯曾在主謀訪菲期間擔任其司機，2人關係密切。

當地警方已拘捕這對兄弟，並積極追查另1名涉嫌逃逸的共犯行蹤。計程車司機接受採訪時表示，嫌犯似乎在尋找目標，當2名日本人下車瞬間即聽到槍聲。

嫌犯辯護律師則堅稱2人無罪，與此案無關。目前警方正持續深入調查，力圖還原案發全貌，並追查幕後主謀以期將其繩之以法。

