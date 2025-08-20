川普政府撤銷37名官員「安全許可」 情報界寒蟬效應升溫

美國情報總監加巴德指控，情報界官員將情報政治化或武器化。（路透）

2025/08/20 14:03

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕川普政府19日表示，已撤銷37名現任與前任國家安全官員的安全許可。美聯社指出，這是最新一項針對聯邦政府情報界官員的報復行動。

所謂「安全許可」（Security Clearance），是美國政府對涉密人員進行審查後授予的資格，允許其接觸國家機密資訊，分為絕密（Top Secret）、機密（Secret）和敏感（Confidential）等不同等級。失去許可意味著將被限制接觸相關機密文件或情報。

請繼續往下閱讀...

根據國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）的備忘錄，這些人被指控曾「將情報政治化或武器化」，但備忘錄未提供證據。許多被針對的官員，曾參與讓川普長期不滿的「通俄門」調查。

報導指出，此舉反映出川普對職業情報官員的持續不信任。批評者認為，撤銷安全許可的策略，將對情報界產生寒蟬效應。對此，加巴德在X平台上辯護稱：「被授予安全許可是一種特權，而非權利。」

國家安全律師扎伊德（Mark Zaid）則在聲明中表示，川普政府此舉「違法且違憲」，並稱該政府指控情報官員將情報政治化的說法「極度虛偽」。

美聯社指出，此次撤銷許可，正值川普政府試圖重新審視2017年關於俄羅斯干預大選的情報評估之際。川普本人也曾多次動用此策略，包括撤銷前總統拜登與前副總統賀錦麗的安全許可。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法