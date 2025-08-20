美獸醫中心爆炸影片曝光！車撞瓦斯表釀災 3消防員受傷

1輛汽車在北卡羅來納州撞上瓦斯表後，新建獸醫中心發生爆炸。（圖擷取自X@crystalkeyl）

2025/08/20 14:05

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局稱，19日上午1輛汽車在北卡羅萊納州撞上瓦斯表（gas meter）後，新建獸醫中心發生爆炸。該瓦斯表是連接獸醫中心瓦斯管線一部分。

根據《美聯社》報導，北卡羅萊納州威明頓（Wilmington）警察局發言人威利特（Greg Willett）在記者會表示，爆炸發生前約20分鐘，1輛汽車衝出道路，撞上通往仍在建設中的卡羅來納獸醫中心瓦斯管線。他補充，司機在警察到達現場前駕車逃離了現場。

威明頓消防局發言人瑟斯頓（Rebekah Thurston）指出，獸醫中心人員迅速疏散。當消防員在建築內搜查，以確保所有人安全撤離時，該中心發生爆炸。3名因爆炸受傷消防員入院治療，其中2人傷勢沒有生命危險，另1人手部和手臂嚴重燒傷。

卡羅萊納獸醫中心在Facebook發文稱，爆炸中沒有獸醫工作人員或寵物受傷。

警方已找到肇事司機並將其拘留。威利特說，司機出現精神受損跡象，正接受北卡羅萊納州公路巡警的評估。

在消防部門完成爆炸調查之前，該地區及周邊道路將繼續關閉。

A car just rammed a veterinarian office in #Wilmington, #NorthCarolina, and a large explosion followed.

LARGE emergency response underway now. Prayers for the vet staff and animals inside. pic.twitter.com/a3x1lSVLVh — Crystalkeyl （@crystalkeyl） August 20, 2025

