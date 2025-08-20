為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    互撤簽證後 納坦雅胡轟澳洲總理艾班尼斯「軟弱政客」

    納坦雅胡19砲轟，「歷史將記住艾班尼斯的真面目：一個背叛以色列、拋棄澳洲猶太人的軟弱政客」。（路透）

    

    2025/08/20 15:27

    歐祥義／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與澳洲近期互撤簽證後，以色列總理納坦雅胡19日表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）「背棄澳洲猶太社群、背叛以色列」，更痛斥他是「一名軟弱的政客」，此番言論恐進一步加劇兩國因加薩戰爭而日益緊張的外交關係。

    據《路透》報導，以色列政府18日宣布，撤銷澳洲駐巴勒斯坦權力機構外交代表簽證，以反制澳方先前承認巴勒斯坦國，以及取消1名以色列國會議員的入境簽證。對於以國的強硬舉動，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）指出，此舉是「毫無正當理由的反應」，並批評納坦雅胡政府正讓以色列陷入更深的外交孤立。

    遭取消簽證的以色列政客，他原訂在澳洲猶太人協會組織的活動中發表演說，自以哈衝突爆發以來，當地反猶太攻擊案件大幅增加，讓猶太社群安全備受威脅。

    納坦雅胡19日在X平台發文砲轟，「歷史將記住艾班尼斯的真面目：一個背叛以色列、拋棄澳洲猶太人的軟弱政客。」

    報導分析，艾班尼斯本月初曾表示，納坦雅胡「對加薩人道危機處於否認狀態」，並宣布，澳洲可能將於9月的聯合國大會支持承認巴勒斯坦國，繼法國、英國及加拿大之後，成為另一個正式表態的西方國家。

    納坦雅胡則認為，承認巴勒斯坦國形同「獎賞」巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日攻擊以色列，該事件點燃了持續至今的加薩戰爭。

    圖 圖
    圖 圖
