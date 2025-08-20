為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普衝擊撼動亞太！ 日本重新思考「核武選項」

    在廣島和平紀念公園內，學生們參觀原子彈爆炸圓頂館。隨著東亞安全局勢日益緊張，日本社會對核武政策的態度正悄然轉變，傳統的戰後和平主義正面臨挑戰。（路透資料照）

    在廣島和平紀念公園內，學生們參觀原子彈爆炸圓頂館。隨著東亞安全局勢日益緊張，日本社會對核武政策的態度正悄然轉變，傳統的戰後和平主義正面臨挑戰。（路透資料照）

    2025/08/20 12:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一場「川普震撼」（Trump shock）正動搖東亞的戰略基石。《路透》20日一篇特別報導揭示，由於對美國安全承諾的信心崩潰，日本執政黨高層已開始嚴肅思考一個戰後數十年來不可想像的選項：發展核武。與此同時，南韓支持自主擁核的民意更高達75%，顯示美國在亞太地區的核保護傘，正瀕臨失效。

    川普政策衝擊 美日安保信任動搖

    根據這篇報導，日本執政的自民黨國安政策委員會成員、前防衛副大臣松川瑠衣在受訪時，拋出了這番驚人言論。她表示，川普總統的不可預測性，讓日本必須思考「B計畫」。她直言：「B計畫或許就是走向獨立，然後發展核武。」

    這股因質疑美國協防意願而起的核武思潮，同樣在南韓激盪。儘管新上任的中間偏左派總統李在明試圖淡化擁核言論，但民調顯示高達75%的南韓民眾支持國家建立自己的核武庫。部分執政黨人士也認為，若美國安全承諾動搖，南韓需達成「核潛在狀態」（nuclear latency），即擁有能快速製造核武的能力。

    中國核擴張引發連鎖安全焦慮

    報導分析，日韓兩國態度的轉變，源於對美國承諾日益失去信心，特別是懷疑在衝突爆發時，美國是否會真正出兵援助。川普的「美國優先」綱領、對歐洲盟友的公開斥責、對日韓加徵關稅等行為，都極大地加劇了這些擔憂，尤其是在一個被中國、俄羅斯與北韓等核武國家環伺的區域。

    儘管日本政府官方仍重申堅持「不生產、不擁有、不引進」核武的「非核三原則」，但執政黨議員已在考慮修改或重新詮釋此原則，以允許美國核武進入日本領土。前首相石破茂甚至在上任之前，就倡議建立亞洲版的北約，其中可包含「核共享」機制。

    中國核力量的快速擴張，也加劇了亞太安全疑慮。根據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）報告，中國自2023年起，每年新增約100枚核彈頭。在此背景下，一位來自廣島、祖父為原爆倖存者的28歲青年高橋達章（音譯）表示，為求嚇阻，允許美軍在日本部署核武「或許無法避免」。

    
    
