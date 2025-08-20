為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美國移民警官遭ICE逮捕 法院同意其自行離境

    美國警察埃文斯（左）自願離開美國。（美聯社）

    2025/08/20 12:16

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日大肆驅逐非法移民，7月25日移民暨海關執法局（ICE）更是逮捕了1名來自牙買加的緬因州警察，聲稱他的簽證已經過期。18日最新消息出爐，ICE聲稱法官已批准該警察的自願離境，最快當天就能離開美國。

    綜合外媒報導，緬因州警察埃文斯（Jon Luke Evans）來自牙買加，5月時便已獲得聯邦政府認可，允許他可以在美國進行工作。但7月25日卻被ICE以簽證過期以及試圖非法購買槍枝為由，要求他離開美國。

    據了解，埃文斯親口向ICE承認，自己確實曾試圖購買槍枝，但他也澄清，這是用於他的警察工作，但ICE並沒有就此放過他，反而向酒精、菸草、火器和爆炸物管理局（ABB）合作，最後將其逮捕。

    當地警察局長查德（Elise Chard）指出，當初雇用埃文斯時，已利用員工身分電子審查系統（E-Verify）檢查過資料，不明白為何現在ICE能直接將人逮捕。查德補充，埃文斯是名優秀的警員，同事們都很想念他

    對此，國土安全部助理部長麥勞克林（Tricia McLaughlin）則回覆，使用E-Verify並不等於該雇員已通過所有檢測，雇主仍有核實員工合法就業狀況的義務，若是未確實核對，將有可能觸犯聯邦法律。

    針對此事件，ICE於18日做出最新回應，表示埃文斯簽證逾期，同時試圖非法購買槍枝，原訂是要被驅逐出境，但目前由於他本人同意自願離開美國，自行承擔離境費用，因此不會被強制進行驅逐，最快在當天便可回牙買加。

