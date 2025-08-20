為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美國8寶媽威尼斯遇扒手 怒抓少女頭髮嗆「別惹我」驚險尋回護照

    美國一名女子（條紋衣）在威尼斯遭遇扒手，狠狠抓住對方頭髮等待警方到來。（本報合成，擷取自@karismcelroy/TikTok）

    2025/08/20 11:42

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1名育有8名孩子的母親，日前到義大利威尼斯旅遊時驚險遇竊，隨身皮包被3名少女扒走，內有護照、信用卡、現金與耳機。她憑藉APPLE「Find My」定位功能一路追蹤，最後在大街上怒抓住嫌犯的馬尾不放，場面一度失控。雖然她頭部遭擊中受傷縫針，但最終順利找回護照與信用卡。

    卡里絲（Karis McElroy）在網路上分享，她的母親與長輩在威尼斯準備回到住宿處時，走過一座狹窄的橋，突然有3名少女擠上來，隨後媽媽便發現包包拉鍊遭人打開，皮包和水瓶不翼而飛。皮包裡裝有護照、現金、信用卡及AirPods，讓母親焦急萬分，認為一定是那3人。

    兩人隨即透過APPLE裝置的定位功能鎖定皮包位置，果然追蹤到那3名女孩。母親立刻衝上前緊緊抓住其中1人的馬尾，堅持等警方到來，並怒嗆「我有8個孩子，你別想惹我！」第2名少女則留在現場，還伸手試圖阻擋鏡頭，第3人趁亂帶著皮包逃跑。

    但混亂之中，逃跑少女竟揮舞皮包砸向卡里絲的母親，包內的金屬水瓶擊中她的頭部，導致頭破血流、眼睛青腫，最後不得不送醫縫了數針。卡里絲說，母親當下並不在意現金與耳機，只想拿回護照，好能順利回國。

    警方事後在機場攔下逃跑少女，找回護照與信用卡，不過現金與AirPods依然下落不明。據當地Airbnb房東透露，這3名少女是威尼斯知名竊盜集團的扒手。

    卡里絲補充，母親雖遇竊卻仍對威尼斯印象良好，強調大多數人都很友善，甚至有附近珠寶店老闆贈送她一條項鍊以示安慰。據了解，被抓住馬尾的少女年僅14歲，雖遭逮捕，但2天後即獲保釋。

    @karismcelroy Venice pickpocketers picked the wrong mom to mess with ???????? #jet2holiday #foryoupage #pickpocketing #venice ♬ original sound - NYES | Fashion

    @karismcelroy Replying to @kennedy STORY TIME #pickpocketing #foryoupage ♬ original sound - karis

