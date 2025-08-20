為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國男大生被困柬埔寨 錄音曝光：媽妳好好活著 別救我了

    東南亞近年電信詐騙集團猖獗，圖為柬埔寨警方遣返涉嫌電信詐騙人員。示意圖，非當事人。（路透資料照）

    東南亞近年電信詐騙集團猖獗，圖為柬埔寨警方遣返涉嫌電信詐騙人員。示意圖，非當事人。（路透資料照）

    2025/08/20 11:47

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國又發生學生暑期打工被騙事件，山東省一名21歲大學生張玉璽疑被騙至柬埔寨詐騙園區，其母泣訴接到園區電話，要求支付20萬元人民幣（約新台幣84萬元）贖人，近日更曝光張玉璽哭求媽媽的一段錄音：「你自己好好活著，別救我了。」

    綜合中媒報導，張玉璽是山東工程職業技術大學大一學生，7月5日出發去廣西暑期打工，6日卻失聯。警方隨後查出他人在柬埔寨。

    周母向媒體反映，最近20多天內已與柬埔寨園區人員進行6次通話，確認張玉璽在園區，但對方聲稱「不交20萬就繼續在園區工作」，並強調沒有討價還價餘地。對方還自稱是正規公司而非人口販賣組織，提到如果不是他們把孩子「救」出來，現在孩子的生死都未可知。

    周女士19日曝光一段與兒子的通話錄音，在簡短1分多鐘內，張玉璽哭著說：「求您了，這些錢不用你賠付，你自己好好活著，別救我了。」周母認為孩子旁邊可能有人監聽，於是回說：「他們把你揍死也不能先交贖金，交了你也回不來。」

