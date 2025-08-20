和平攏是假？美聯社揭俄烏談判三大死結

烏克蘭士兵在札波羅熱地區的向日葵花田中進行軍事演練。儘管西方領袖正積極斡旋和平，但分析指出，若無法獲得堅實的安全保證與有利的停火條件，烏克蘭將別無選擇，只能繼續戰鬥。（美聯社檔案照）

2025/08/20 11:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖舉行峰會，儘管氣氛友好，但分析指出，會議在終結戰爭的幾大核心障礙上，幾乎未取得任何具體進展，僵局恐對持續在戰場上推進的俄羅斯有利。

安全保證沒下文 川普拒派美軍

根據《美聯社》報導，和平之路首先卡在「安全保證」的難題上。澤倫斯基強調需要一份類似北約的集體防禦承諾，但川普19日已明確表示，美國軍隊不會被派往烏克蘭，將主要責任推給了歐洲。

「先停火」不同調 美歐路線分歧

其次，在關鍵策略上，美歐爆發路線分歧。烏克蘭與歐洲盟友堅持停火是談判的先決條件，但川普在峰會中卻公開表示停火「並非必要」，立場顯得搖擺不定。由於俄軍在戰場上正處於優勢，總統普廷幾無動機凍結其部隊的行動。

領土問題 成最棘手障礙

最棘手的障礙，則是無法妥協的「領土問題」。普廷要求烏克蘭放棄其仍在控制的頓巴斯工業心臟地帶；澤倫斯基則明確表示，烏克蘭憲法禁止割讓領土。

報導指出，這場峰會雖展現了跨大西洋的團結表象，但立陶宛前外長藍斯柏吉斯 （Gabrielius Landsbergis） 卻辛辣地點評，稱普廷現在「香檳怎麼喝都不夠」，點出了誰才是這場外交僵局的真正受益者。

