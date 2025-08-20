冷凍生蝦恐有放射性污染！沃爾瑪美國13州同步召回

沃爾瑪最近召回在美國13個州銷售的冷凍生蝦，因為這些蝦可能含有放射性污染。（美聯社）

2025/08/20 11:51

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕沃爾瑪最近召回在美國13個州銷售的冷凍生蝦，因為美國聯邦衛生官員指出這些蝦可能含有放射性污染。

根據美聯社報導，美國食品藥物管理局（FDA）要求沃爾瑪下架3批Great Value品牌冷凍蝦，此前聯邦官員在從印尼進口的運輸貨櫃和1份裹麵包屑的蝦樣本中，檢測到放射性同位素銫-137。

請繼續往下閱讀...

FDA官員表示，這些產品可能對長期接觸低濃度銫-137的人構成潛在健康隱患。FDA官員指出，若有人最近在沃爾瑪購買了符合描述的生冷凍蝦，請將其丟棄。

銫-137是核反應副產品，包括核彈、核子試驗、核事故等。核輻射在世界各地廣泛存在，在土壤、食物和空氣等環境中均有微量發現。

其實在冷凍裹麵包屑蝦中檢測到的輻射水平遠低於FDA規定水平。但FDA強調，避免食用可能受污染產品可減少接觸低劑量輻射，若長期接觸輻射可能會導致健康問題。

沃爾瑪發言人表示，已立即召回Great Value牌冷凍生蝦，它們保質期均為2027年3月15日。這些蝦子在阿拉巴馬州、阿肯色州、佛州、喬治亞州、肯塔基州、路易斯安那州、密蘇里州、密西西比州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、賓州、德州和西維吉尼亞州銷售。

沃爾瑪發言人補充，消費者應丟棄這些產品或將其退回任何沃爾瑪門市以獲得退款。

