清真寺晨禱遇難！奈及利亞爆槍擊 已知至少13死

2025/08/20 11:10

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據奈及利亞當地政府稱，19日上午卡齊納州（Katsina）溫古萬曼陶鎮（Unguwan Mantau）1座清真寺遭槍擊，造成至少13人在晨禱時喪生。

根據美聯社報導，目前尚無人聲稱對這起襲擊事件負責。卡齊納州政府專員穆阿祖（Nasir Mu’azu）表示，軍隊和警察已部署到溫古萬曼陶地區，以防止進一步的攻擊。他補充，槍手經常在雨季躲藏在農田農作物地裡，對當地社區進行攻擊。

穆阿祖指出，這起事件很可能是針對對溫古萬曼陶鎮居民的報復。上週末該鎮居民在該地區伏擊並擊斃數名槍手。

此類襲擊事件在奈及利亞西北部和中北部地區很常見，當地牧民和農民經常因有限土地和水源發生衝突。

農民指責牧民（多來自富拉尼族）在農場放牧牲畜，並毀壞農產品。牧民堅稱，這些土地是放牧路線，早在奈及利亞獨立5年後的1965年獲得法律支持。

除了農牧社區之間的衝突之外，奈及利亞還在東北部與博科聖地叛軍（Boko Haram insurgents）展開鬥爭。根據聯合國統計，該地區約有3.5萬平民喪生，超過200萬人流離失所。

