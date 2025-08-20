神秘綠光劃破日本夜空！九州、大阪驚見「巨大火球」飛落

日本關西機場的即時影像也拍下疑似隕石掉落的畫面。（擷取自@livecam_db/X）

2025/08/20 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本昨（19）日晚間發生罕見天象，當地時間深夜11時8分（台灣時間晚間10點8分）九州、大阪等地不少民眾目擊一道「巨大火球」劃破夜空，瞬間強光讓夜幕被點亮如白晝，相關畫面曝光後引發熱議。

綜合日媒報導，鹿兒島縣櫻島的即時攝影機捕捉到驚人一幕，原本昏暗的天空突然被刺眼白光覆蓋，幾乎什麼都看不清，數秒後才恢復漆黑夜色。同時間，神戶機場與關西機場的監視器也拍到一條綠色光束劃過天際，接近地面時轉為橙色，隨即整片夜空被染成火紅色澤。

大批日本網友隨即在社群平台「X」熱烈討論這道神秘光體，留言驚呼，「天空突然亮成這樣，是隕石嗎？」、「我還以為櫻島火山爆發，因為同時聽到爆炸聲並感到搖晃」、「一開始覺得是打雷，後來又像隕石墜落，真是太驚人了」！

鹿兒島地方氣象台指出，縣內多個觀測站同時記錄到光亮，且約8分鐘後櫻島觀測儀還偵測到「空氣振動」。不過，經比對多個監視器影像後，氣象台僅能給出初步判斷，可能是隕石或火球，至於詳細成因仍有待進一步確認。

鹿兒島居民的行車紀錄器拍下巨大火球掉落瞬間。（擷取自@kuExB9lmhR23vJ6/X）

