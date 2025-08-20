為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國男赴美助北韓走私軍火 法官裁定8年監禁

    中國籍男子溫盛華（Shenghua Wen，音譯），因非法將大批軍火及彈藥走私至北韓，美國法院裁定判處8年監禁。（美聯社資料照）

    中國籍男子溫盛華（Shenghua Wen，音譯），因非法將大批軍火及彈藥走私至北韓，美國法院裁定判處8年監禁。（美聯社資料照）

    2025/08/20 10:52

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名中國籍男子溫盛華（Shenghua Wen，音譯），因非法將大批軍火及彈藥走私至北韓，並受北韓政府官員指示行事，18日遭美國法院裁定判處8年監禁。

    綜合外媒報導，美國洛杉磯檢察官辦公室18日發布聲明表示，42歲溫盛華原籍中國，2012年持學生簽證赴美，2013年簽證到期後即非法滯留美國。溫盛華今年6月承認2項罪名，包括共謀違反《國際緊急經濟權力法》及非法充當外國政府代理人。

    檢方表示，溫盛華在赴美前，曾於北韓駐中國大使館與北韓官員會面，並接受指示協助北韓採購軍事物資。他於2022年透過通訊軟體再次接獲北韓官員指令，開始在美國購買槍枝、彈藥及敏感軍用技術設備，並以貨櫃經由洛杉磯運往中國，再轉至北韓。

    溫男2023年以15萬美元購入位於德州「Super Armory」，這是一間聯邦槍械執照公司，並以生意夥伴名義註冊，他讓其他人購買槍枝後開車從德州運往加州，再偽報貨物內容為冰箱或攝影器材，藉此規避查驗。其中一批偽裝為冰箱的武器貨櫃，2023年12月經長灘港出貨後抵達香港，隨後被轉運至北韓南浦。

    聯邦調查局（FBI）去年9月在溫盛華位於加州安大略市住處查獲約5萬至6萬發子彈，這些子彈被存放在停在車道上的貨車中，同時查獲化學威脅識別裝置及可偵測已知、未知、非法、破壞性或干擾性傳輸的手持式寬頻接收器，還曾試圖取得可裝設於無人機或直升機的熱成像系統，以及民用飛機引擎。檢方指出，整起走私行動中，溫盛華透過中間人接獲北韓官員匯入約200萬美元。

    美國司法部強調，溫盛華全程明知走私軍火與技術至北韓屬非法行為，卻仍配合北韓政府指令，且未依規定向美國司法部通報其外國代理人身分。

    據了解，溫盛華於2024年12月被捕後，一直被羈押至今，最終由美國聯邦法官威爾森（Stephen V. Wilson）當地時間18日宣判有期徒刑8年。

    中國籍男子溫盛華（Shenghua Wen，音譯），因非法將大批軍火及彈藥走私至北韓，美國法院裁定判處8年監禁。（圖擷自「@nypost」X）

    中國籍男子溫盛華（Shenghua Wen，音譯），因非法將大批軍火及彈藥走私至北韓，美國法院裁定判處8年監禁。（圖擷自「@nypost」X）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播