中國男赴美助北韓走私軍火 法官裁定8年監禁

中國籍男子溫盛華（Shenghua Wen，音譯），因非法將大批軍火及彈藥走私至北韓，美國法院裁定判處8年監禁。（美聯社資料照）

2025/08/20 10:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名中國籍男子溫盛華（Shenghua Wen，音譯），因非法將大批軍火及彈藥走私至北韓，並受北韓政府官員指示行事，18日遭美國法院裁定判處8年監禁。

綜合外媒報導，美國洛杉磯檢察官辦公室18日發布聲明表示，42歲溫盛華原籍中國，2012年持學生簽證赴美，2013年簽證到期後即非法滯留美國。溫盛華今年6月承認2項罪名，包括共謀違反《國際緊急經濟權力法》及非法充當外國政府代理人。

檢方表示，溫盛華在赴美前，曾於北韓駐中國大使館與北韓官員會面，並接受指示協助北韓採購軍事物資。他於2022年透過通訊軟體再次接獲北韓官員指令，開始在美國購買槍枝、彈藥及敏感軍用技術設備，並以貨櫃經由洛杉磯運往中國，再轉至北韓。

溫男2023年以15萬美元購入位於德州「Super Armory」，這是一間聯邦槍械執照公司，並以生意夥伴名義註冊，他讓其他人購買槍枝後開車從德州運往加州，再偽報貨物內容為冰箱或攝影器材，藉此規避查驗。其中一批偽裝為冰箱的武器貨櫃，2023年12月經長灘港出貨後抵達香港，隨後被轉運至北韓南浦。

聯邦調查局（FBI）去年9月在溫盛華位於加州安大略市住處查獲約5萬至6萬發子彈，這些子彈被存放在停在車道上的貨車中，同時查獲化學威脅識別裝置及可偵測已知、未知、非法、破壞性或干擾性傳輸的手持式寬頻接收器，還曾試圖取得可裝設於無人機或直升機的熱成像系統，以及民用飛機引擎。檢方指出，整起走私行動中，溫盛華透過中間人接獲北韓官員匯入約200萬美元。

美國司法部強調，溫盛華全程明知走私軍火與技術至北韓屬非法行為，卻仍配合北韓政府指令，且未依規定向美國司法部通報其外國代理人身分。

據了解，溫盛華於2024年12月被捕後，一直被羈押至今，最終由美國聯邦法官威爾森（Stephen V. Wilson）當地時間18日宣判有期徒刑8年。

