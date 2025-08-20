階級固化中國夢幻滅！「全職兒女」與「新港漂」現象正蔓延

中國年輕人失業率持續居高，面臨畢業即失業。（法新社資料照）

2025/08/20 09:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會最新一期「中國大陸情勢季報」指出，中國的階級流動停滯與青年失業困境導致「全職兒女」與「新港漂」現象。青年因就業困難，不少人選擇「躺平」或成為「全職兒女」、「全職乖孫」。同時，部分菁英青年選擇赴港就業，反映出對中國未來經濟與社會流動性的深層悲觀。

報告指出，近年來中國大學畢業生面臨就業困境，今年畢業生人數高達1222萬人，由於經濟持續低迷，較穩定的工作如公務員、國企和事業單位變得格外搶手，卻大多靠內定保留給有背景的申請者或在職員工的子女，階級複製更加深化。

另一方面，多數在農村和城鎮的青年因為出身貧困，缺乏資源和背景，無法與大城市資源豐富的同儕競爭，唯一的專長就是讀書考試，被稱為「小鎮做題家」，即使擁有高學歷，求職卻處處碰壁。

報告分析，這種情況在經濟衰退的時候更為嚴重，大學畢業的青年即使努力求職、工作，仍然可能因為缺乏背景、甚至因為留學海外身分敏感，或者企業獲利不佳等各種因素被辭退，有背景的人即使條件普通也能獲得穩定的工作。

值得注意的是，中國許多大學畢業的青年在找不到工作或者僅有低階工作可做的情況下，乾脆回家給父母養，被稱為「全職兒女」，更有人回老家照顧祖父母，稱為「全職乖孫」，都是依靠父母或祖父母的退休金過活，然而，農村祖父母輩的退休金每月也只有幾百元人民幣。這種經濟低迷、社會流動停滯，造成青年對於未來的生活感到悲觀的「中國夢的幻滅」現象。

據觀察，大量增加的無業或低度就業青年，造成許多前所未有的社會現象。例如中國各地出現很受歡迎的「青年養老院」，大多位在城市郊區或山區，由老宅或舊職工宿舍整修而成，提供失業青年付費短期聚居場所，標榜波希米亞式的生活，還能彼此交換專長課程和創意交流。

此外，更出現許多「假裝上班公司」，每天只要30至50元人民幣，該公司就會提供座位、午餐，可以待一整天，甚至還可以加碼提供社保代表、實習證明等服務。遁入這些「休息羞恥」的青年其中不乏中國985、211名校畢業生，以及留學歐美名校的碩博士，部分家境較好或有人脈的菁英，為了逃離中國持續惡化的就業環境，選擇南下香港就業，成為「新港漂」，尤其是金融和保險專業人士。

報告提及，香港政府在2019反送中運動之後，數十萬港人移民出走，為了填補人才缺口，提出「優才計畫」和「專才計畫」吸引外來移民定居，2022年再提出「高端人才通行證計畫」（高才通計畫），至今已批准超過30萬份申請。雖然美中關稅談判暫時休兵，中國產能過剩與內需低迷並無改善，預期下半年中國高學歷青年的就業困境仍然是無解的問題。

