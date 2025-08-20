驚悚畫面曝光！美網紅吃播到一半遭休旅車撞 玻璃碎裂噴飛

妮娜與派翠克用餐到一半，突然有休旅車撞進餐廳。（圖擷取自YT頻道「Unrated EX Files」）

〔即時新聞／綜合報導〕在餐廳用餐卻突然被車撞？美國美食網紅妮娜（Nina Santiago）在IG有22萬人追蹤，日前和健身網紅派翠克（Patrick Blackwood）在美國德州休士頓一家餐廳邊吃飯邊拍片時，用餐到一半突然有輛休旅車撞向兩人座位旁的落地窗玻璃，驚悚瞬間正好都被鏡頭捕捉，兩人嚇傻直呼如同撿回一命。

妮娜與派翠克18日前往休士頓的「Cuvée's Culinary Creations」餐廳吃飯時，點了滿滿一桌好料，兩人在享用餐點前還先用漢堡「乾杯」，不料就在兩人剛咬下漢堡享受美食時，一輛休旅車撞向兩人靠窗座位旁的落地窗玻璃，大量玻璃碎裂噴飛至兩人身上，桌子也被撞飛。事發過後兩人趕緊離開位子，後方的服務人員與其他顧客也被這突如其來的意外嚇傻。

根據《福斯新聞》報導，後續兩人被送醫治療，縫合身上的傷口，所幸兩人所受的傷勢並不嚴重。妮娜在她的IG貼文寫下：「這次的經歷讓我明白誰才是真正重要的人，人生太短暫，不值得浪費在怨恨或憤怒上。學會放下、學會原諒、活在當下，珍惜身邊的人，因為那頓飯，原本可能就是我們的最後一餐。」

事後兩人將車禍當下的影片上傳至YT頻道，「Cuvée's Culinary Creations」餐廳也分享影片到IG上，並說：「這絕對是Cuvées餐廳的一個瘋狂週末。感謝上帝，大家都平安無事！」至於休旅車為何失控撞上餐廳，有待休士頓當地警方調查。

