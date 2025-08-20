為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普首度鬆口！暗示美軍或以「空中支援」介入烏克蘭

    川普已排除美國在烏克蘭部署地面部隊的可能性。（法新社資料照）

    川普已排除美國在烏克蘭部署地面部隊的可能性。（法新社資料照）

    2025/08/20 09:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普 （Donald Trump） 承諾為烏克蘭提供安全保證後，美歐軍事策劃官員已悄然展開行動。兩名知情人士向《路透》 透露，目前正在探討的一項驚人選項，是由歐洲國家派遣地面部隊進入烏克蘭，但交由美軍負責指揮與管制。

    根據《路透》報導，五角大廈正在進行規劃演練，研究除了提供武器之外，華盛頓還能為烏克蘭提供何種支持。川普本人19日在接受福斯新聞 （Fox News） 專訪時，也首度暗示了美國可能的角色。他雖重申排除派遣美國地面部隊，但似乎為其他軍事介入敞開了大門。

    川普表示：「當談到安全問題，（歐洲人） 願意派人到地面，我們則願意在一些事情上幫助他們，特別是......可能空中方面，因為沒有人擁有我們所擁有的東西。」

    報導指出，美方的空中支援可能包含提供更多防空系統，乃至以美軍戰機執行禁航區任務。

    消息人士補充，這個「歐洲出兵、美軍指揮」的模式，將不會以北約 （NATO） 的名義進行，而是由各國在自身國旗下行動。

    北約各國的軍事首長預計將於20日舉行線上會議，聚焦討論烏克蘭的未來以及安全保證的推進方式。美國空軍上將、同時也負責北約在歐行動的格林克維奇 （Alexus Grynkewich） 將向各國首長簡報上週阿拉斯加「川普-普廷」峰會的內容。此舉顯示，在川普做出政治承諾後，專業的軍事規劃已正式啟動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播