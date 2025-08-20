川普首度鬆口！暗示美軍或以「空中支援」介入烏克蘭

川普已排除美國在烏克蘭部署地面部隊的可能性。（法新社資料照）

2025/08/20 09:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普 （Donald Trump） 承諾為烏克蘭提供安全保證後，美歐軍事策劃官員已悄然展開行動。兩名知情人士向《路透》 透露，目前正在探討的一項驚人選項，是由歐洲國家派遣地面部隊進入烏克蘭，但交由美軍負責指揮與管制。

根據《路透》報導，五角大廈正在進行規劃演練，研究除了提供武器之外，華盛頓還能為烏克蘭提供何種支持。川普本人19日在接受福斯新聞 （Fox News） 專訪時，也首度暗示了美國可能的角色。他雖重申排除派遣美國地面部隊，但似乎為其他軍事介入敞開了大門。

請繼續往下閱讀...

川普表示：「當談到安全問題，（歐洲人） 願意派人到地面，我們則願意在一些事情上幫助他們，特別是......可能空中方面，因為沒有人擁有我們所擁有的東西。」

報導指出，美方的空中支援可能包含提供更多防空系統，乃至以美軍戰機執行禁航區任務。

消息人士補充，這個「歐洲出兵、美軍指揮」的模式，將不會以北約 （NATO） 的名義進行，而是由各國在自身國旗下行動。

北約各國的軍事首長預計將於20日舉行線上會議，聚焦討論烏克蘭的未來以及安全保證的推進方式。美國空軍上將、同時也負責北約在歐行動的格林克維奇 （Alexus Grynkewich） 將向各國首長簡報上週阿拉斯加「川普-普廷」峰會的內容。此舉顯示，在川普做出政治承諾後，專業的軍事規劃已正式啟動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法