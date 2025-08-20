才剛譴責種族歧視！南非部長卻被控曾對黑人使用不敬字眼

南非體育、藝術和文化部長麥肯齊被指控污辱黑人。（路透檔案照）

2025/08/20 10:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非體育、藝術和文化部長麥肯齊（Gayton McKenzie）爭議不斷，先前曾指控有播客節目發表種族歧視言論，近日卻被指出，他也曾在社群媒體上以「Kaffir」（奴隸）稱呼黑人，引發許多人不滿。

綜合外媒報導，南非體育、藝術和文化部長麥肯齊向來以勇於表達自己看法聞名，先前曾公開批評由一群年輕黑人組成的播客節目，表示內容有詆毀有色人種的言論，導致該集片段遭到移除。

隨後該節目遭到麥肯齊所屬的愛國聯盟黨（Patriotic Alliance）寄律師函並立案調查，目前節目已從平台上被移除，但還是引發南非人權委員會（SAHRC）關注，近日該委員將會調查此事件。

然而，事後有人發現，麥肯齊在10多年前曾在X（原推特）上多次稱黑人為「Kaffir」，這是對黑人的羞辱性的字眼，造成廣大民眾不滿，而他很快公開道歉，強調自己體內同樣有黑人血脈，過去也有參與過種族隔離運動。但他幾天後又撤回道歉，聲稱部分貼文是偽造的，即使自己受到調查也不會道歉。

此番言論再度引起民眾撻伐，有人批評，麥肯齊的言行充滿爭議，不去檢討自己，反而一直抓著他人的失言不放，也有人認為麥肯齊應該退出內閣，因為他重新揭開了種族隔離的傷疤，讓這個國家再度面臨分裂的危險。

對此，南非人權委員會也提到，麥肯齊必須在20日前為自己的言論做出說明，同時須刪除所有相關貼文，並誠懇地向大眾為此次事件道歉。

