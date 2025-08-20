嗆南韓非邦交國 金與正：李在明不是能改變歷史的偉人

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正19日點名批評南韓總統李在明，「不是能夠改變歷史潮流的偉人。」（彭博、路透資料照合成圖）

2025/08/20 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒證實，北韓勞動黨中央委員會副部長金與正19日聲稱，南韓並非北韓的邦交國，並點名批評南韓總統李在明，「不是能夠改變歷史潮流的偉人。」

據《韓聯社》報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正19日出席外務省主要司局長會議，在傳達金正恩的對外政策構想時，作出上述表述。

金與正表示，北韓意識到自李在明政府成立以來，南韓確實竭力推動改善兩韓關係，但即便披上和平外衣，也掩蓋不了其敵對的本質。

金與正說：「無論是打著『保守政府』的旗號，還是戴著『民主政府』的帽子，南韓歷屆政府對北韓的對抗野心一脈相承，李在明並不是能夠改變這一歷史潮流的偉人。」

金與正還點名批評南韓統一部長鄭東泳、國防部長安圭伯、外交部長趙顯。《韓聯社》指出，金與正可能注意到安圭伯、趙顯早前以部長提名人身分出席國會人事聽證會時，作出「將北韓政權和北韓軍隊視為敵人」等表述。

此外，金與正還譴責18日啟動的南韓、美國「乙支自由護盾」（UFS）例行聯合軍事演習是「侵略性戰爭演習」。

金與正14日才公開表示，沒有意願改善與南韓的關係；對此，李在明15日仍矢言「尊重」北韓的政治體制，並呼籲建立雙方「軍事互信」。

1950年至1953年的韓戰以停戰協定而非和平協議結束，嚴格來說，南北韓至今仍處於戰爭狀態。

