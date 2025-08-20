為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普被普廷耍了？ 克宮潑冷水拖延「普澤會」

    美國總統川普（左）與俄羅斯總統普廷8月15日在阿拉斯加峰會後舉行聯合記者會。（資料照，法新社）

    2025/08/20 08:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美國總統川普大力推動俄羅斯與烏克蘭領導人舉行雙邊峰會之際，克里姆林宮19日對此前景大潑冷水，淡化了立即會談的可能性；與此同時，歐洲盟友則對普廷的誠信表達了「最大程度的懷疑」。

    川普坦言普廷可能並不想達成協議

    根據英國廣播公司新聞網 （BBC News） 報導，川普在白宮峰會後，似乎對促成「普澤會」的複雜性有了新的認識。他19日坦言，可能普廷並不想結束敵對行動。川普表示：「我們將在未來幾週內搞清楚普廷總統的情況。他有可能不想達成協議。」

    川普的疑慮，隨即被俄方的表態所印證。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）重彈舊調，稱任何會晤都必須「逐步」準備，從專家層級開始。俄駐聯合國副代表更向BBC表示，會談不應是「為了開會而開會」。據報，普廷甚至向川普提議，可由澤倫斯基前往莫斯科會談，此一提議被視為烏克蘭絕不可能接受的選項。

    相對於川普的謹慎樂觀，歐洲盟友的態度則悲觀得多。法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron） 19日形容普廷是「一頭在我們家門口的食人魔」，並對其和平意願表達了「最大程度的懷疑」。芬蘭總統史塔布 （Alexander Stubb） 也表示，普廷「極少能被信任」。

    儘管前景堪憂，由英法主導的「意願聯盟」（Coalition of the Willing） 仍持續推進具體計畫。唐寧街發言人表示，盟國團隊將在未來幾天與美方會面，以「進一步強化提供強健安全保證的計畫」。

