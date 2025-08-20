為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美俄烏三方會談在哪辦？ 傳美方鎖定匈牙利布達佩斯

    川普政府官員透露，白宮正計畫在匈牙利首都布達佩斯舉行美俄烏三方會談，為結束戰爭進行談判。（法新社）

    2025/08/20 09:08

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期努力推動結束烏俄戰爭，目前著手於安排烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普廷會面，後續也可能進行美俄烏三方峰會。有川普政府官員透露，白宮計畫在匈牙利首都布達佩斯舉行美俄烏三方會談，為結束戰爭進行談判。

    根據《Politico》 報導，美國特勤局正在為可能在匈牙利舉辦的會談進行準備，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）19日在白宮記者會被問到，三方會談地點是否可能是布達佩斯時，李威特僅說：「我不會確認或否認這個地點。」

    知情人士表示，雖然特勤局經常會考察多個地點，最終地點也可能發生變化，但布達佩斯目前正逐漸成為白宮的會談地點首選。官員指出，峰會的具體安排還未最終敲定，雙方已經提出了多個舉辦地點，目前正在討論中。

    知情人士透露，普廷告訴川普，他更傾向於莫斯科舉辦會談，法國總統馬克宏則是力推瑞士日內瓦作為會面地點，瑞士方面則對此表示，若選定瑞士作為談判地點，普廷目前懸而未決的戰爭罪通緝令將被暫時豁免。

