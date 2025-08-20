打擊非法移民出奇招 美國土安全部長下令邊境圍牆全塗黑

國土安全部部長諾姆宣布，因應川普具體要求，美墨邊境圍牆將被漆成黑色防攀爬。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普重返白宮後，嚴加打擊非法移民，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）19日宣布，因應川普具體要求，美墨邊境圍牆將被漆成黑色，因為美墨邊境多為炎熱天氣，「黑色圍牆」會使牆體溫度變得更高，更加難以攀爬。

綜合外媒報導，諾姆指出，國土安全部將在邊境圍牆增添更多設備，包括攝影機、動作感測器等，接下來還會將圍牆漆成黑色。諾姆表示：「這是來自總統的明確要求，圍牆漆成黑色之後，經過太陽照射後溫度會更高，人們要攀爬翻牆也會變得更加困難。」

諾姆提到，將圍牆漆上黑色油漆除了讓圍牆變得更燙之外，同時也能保護圍牆的鋼鐵結構，避免其生鏽。至於將邊境圍牆全部漆上黑色油漆需要花費多少時間與成本，國土安全部沒有具體回應。

此次「上漆工程」代表川普將邊境圍牆設計回歸至最初版本，川普在第一任期期間，當局曾將加州部分邊境圍牆塗成黑色，後來為了加快施工速度而放棄「上漆」。消息人士指出，由於近期越境人數降低，因此政府決定恢復「黑漆計畫」。

