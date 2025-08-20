中國14歲少年性侵女同學未遂 竟「活活掐死」棄屍路邊

中國雲南省1名14歲少年欲性侵15歲同班女同學，遭遇反抗後，竟將被害人掐死並棄屍。（歐新社資料照）

2025/08/20 08:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體報導，雲南省1名14歲少年欲性侵15歲同班女同學，遭遇反抗後，竟將被害人掐死並拖行逾200公尺棄屍，現已被中國警方逮捕。

來自中國雲南曲靖市的死者父親方先生告訴湖南媒體《瀟湘晨報》，15歲女兒今年7月6日被同村14歲蔣姓男同學殺害。方先生說，自己和妻子一直在海南省打工，平時只留女兒一個人在家。

據方先生說法，7月6日晚上，女兒被1名女同學叫出去玩，前往這名女同學的堂哥家，那晚十幾個人在場，其中有幾名女兒的同班同學，包括蔣姓男同學。

女兒和女同學待了1小時後欲返家，這時蔣男主動表示要送兩人回家。把女同學送到家後，蔣男繼續送女兒回家，卻在路上出了事。

當地警方告訴方先生，蔣男欲性侵女兒，女兒反抗後，蔣男掐住女兒脖子，導致窒息死亡。事後，蔣男將女兒拖行了200多公尺，聽到有汽車路過的聲音，就把女兒扔在了路上。

有2個小孩撞見女兒的屍體，隨即告訴家長並報警。警方7月7日中午找到了蔣男，並將他帶走。女兒的屍體也被送去屍檢，死因是窒息身亡。

方先生稱，女兒與蔣男除了是同班同學，平時沒有任何交集。那天回家路上，蔣男還問兩個女孩作業怎麼做，兩人因此卸下防備。蔣男被抓後，蔣男的家屬曾登門，但什麼都沒說，就被方先生一家轟走。

這則新聞目前已無法在《瀟湘晨報》網站找到，但《上游新聞》、《杭州日報》等中國媒體轉載了相關報導。

方先生說，女兒的遺體現在還在殯儀館，警方仍在偵查當中，家人希望蔣男能依法受到嚴懲。

本月18日，羅平縣公安局工作人員告訴記者，這起案件正在處理。

被害15歲女子生前照片。（圖擷自搜狐新聞）

羅平縣公安局開立的驗屍證明。（圖擷自搜狐新聞）

