為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普政府收緊移民政策　社群反美言論納入居留權審核

    2025/08/20 05:54

    〔中央社〕美國總統川普（Donald Trump）政府今天表示，在審核申請人是否具備美國居留權時，將會審查他們是否抱持「反美」（anti-American）觀點，包括在社群媒體上的言論。

    法新社報導，負責處理在美居留或入籍申請的美國國籍暨移民局（USCIS）表示，將擴大審查申請人在社群媒體的貼文。

    USCIS發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）在聲明中表示：「美國的福利不應提供給那些蔑視這個國家、宣揚反美意識形態的人。在美國生活和工作的移民福利始終是一種特權，而非權利。」

    美國1952年制定的「移民和國籍法」（Immigration and Nationality Act）對反美主義有明確定義，當時主要針對共產主義者。

    但川普政府已積極採取行動，拒發或撤銷那些被視為與美國外交政策利益相悖者的短期簽證，尤其是與以色列相關議題者。

    最新公布的移民決策指引指出，當局也將審查申請人是否「宣揚反猶太（anti-Semitic）意識形態」。

    川普政府指控，部分大學機構與大學生針對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）攻勢發起的抗議活動，帶有反猶太傾向，不過許多抗議者否認這類指控。

    美國國務院昨天表示，自國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年1月上任以來，已撤銷6000張學生簽證。原）1140820

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播