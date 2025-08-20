為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美部長證實與英特爾談入股　指晶片生產不能依賴台灣

    2025/08/20 04:39

    〔中央社〕繼輝達和超微同意將對中國出售晶片收益的15%上繳政府後，美國商務部長盧特尼克今天證實，美國正與英特爾談收購10%股份。他也重申入閣前多次強調的晶片自主立場，「我們不能依賴台灣」。

    盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國財經媒體CNBC採訪時表示，美國政府可能成為英特爾的最大股東，但不會因此取得英特爾治理權。「這無關治理，我們只是將拜登政府的撥款轉換為股權；而且美國政府不具有投票權。」

    盧特尼克再次抨擊前總統拜登（Joe Biden）簽署的晶片法案，指法案為半導體製造商提供補貼，而美國納稅人卻沒有獲得任何回報。

    他指出：「我們為什麼要給一家價值1000億美元（約新台幣3兆元）的公司這麼多錢？這對美國納稅人有什麼好處？川普的答案是，我們應該用這筆錢換取股權。」

    英特爾確實是「晶片法」（Chips Act）的最大受惠者，不但獲得79億美元商業半導體製造補助，另獲高達30億美元的五角大廈「安全飛地」（Secure Enclave）專案資金。此外，英特爾還有權申請110億美元貸款。

    盧特尼克說，想像一下：「拜登政府實際上是無償給英特爾錢，也無償給台積電錢，所有這些公司都在白白拿錢。」

    彭博先前引述白宮官員等知情人士報導，川普政府正在討論收購英特爾約10%股份，同時日本軟銀集團（SoftBank Group Corp.）也宣布將投資20億美元入股英特爾，成為英特爾前十大股東。

    如果白宮確定入股，將對英特爾的財務狀況注入強心針。由於英特爾近來持續裁員並削減支出，因此，相關磋商也備受市場關注。

    英特爾今天紐約盤中股價一度飆漲11%。在東京股市交易的軟銀，今天收盤則下跌4%。

    彭博指出，美國政府談入股英特爾代表美國半導體政策的重大轉變。如果最終敲定，這項安排可能為華府與其他晶片製造商達成類似協議奠定基礎。

    盧特尼克今天也提到，基於國家安全考量，美國希望將部分晶片製造業務遷回美國，「我們需要自己生產晶片。我們不能依賴台灣」。

    同時，盧特尼克並未排除允許輝達（NVIDIA）向中國銷售其正在開發的新AI晶片可能性。據路透社報導，這款AI晶片將採用最新的Blackwell架構，效能超過目前獲准出口中國的H20。

    盧特尼克提到輝達執行長黃仁勳時表示，當然，他想賣給中國一款新晶片。「我聽過他向總統遊說，而總統也會聆聽這些優秀科技公司的意見，最後由他決定要怎麼處理。」（編輯：洪(啟)原）1140820

    圖 圖
    圖 圖
