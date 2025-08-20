貨船爆炸致巴爾的摩港封航道　調查人員釐清事發原因

2025/08/20 03:45

〔中央社〕一艘滿載煤炭的貨船昨夜從馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）港口啟航前往東非時，突然發生爆炸，調查人員正試圖查明案發原因。巴爾的摩港主要航道已於今天上午封閉。

美聯社報導，官員表示，昨晚發生的爆炸未造成人員受傷。這起爆炸觸發了求救訊號，當時船隻位置據悉接近去年凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）倒塌現場。

影片顯示，爆炸產生的火焰直衝天際，隨後冒出大量濃煙籠罩帕塔普斯科河（Patapsco River）。

巴爾的摩港（Port of Baltimore）的主要航道已於今天上午封閉。

港務官員在新聞稿中表示：「美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）是此次應變行動的主導機構，將負責判斷航道何時能安全重新開放，以及船隻進出港口的時間。」

根據船舶追蹤網站的資料，這艘長達229公尺的商船W-Sapphire原訂從巴爾的摩出發前往東非，預計約1個月後抵達模里西斯港（Port of Mauritius）。這艘船建於2012年，目前懸掛賴比瑞亞國旗。官員表示，船上載運的貨物是煤炭。

根據美國海岸防衛隊人員的說法，爆炸發生時船上共有23名船員和2名引水人。

巴爾的摩消防局發言人馬許（John Marsh）表示，該局已前往處理事發船隻甲板下方的火勢。

根據馬里蘭緊急事務管理局（Maryland Department of Emergency Management），除了該船隻本身，沒有接獲其他財物損失的報告。原）1140820

