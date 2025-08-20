為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    烏俄峰會有望？CNN：普廷根本不想跟澤倫斯基談

    俄羅斯總統普廷（左）和其他俄國官員，鮮少直呼烏克蘭總統澤倫斯基（右）的名字，更傾向於使用尖刻的「基輔政權」。（法新社檔案照）

    2025/08/20 06:09

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基，以及歐洲多國領袖舉行會談，並在會議結束後致電俄羅斯總統普廷，開始安排普廷與澤倫斯基會面，後續再舉行美烏俄三方峰會，爭取讓戰爭劃下句點。

    普廷的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）對此表示，或許應該研究提升俄烏雙方代表層級的可能性。美國有線電視新聞網（CNN）指出，在克里姆林宮的說法裡，這意味著雙方距離真正準備好談判還差得很遠，甚至可能永遠不會準備好。

    報導指出，這一點並不令人意外，因為這場戰爭最初是普廷片面承認部分烏克蘭領土，即所謂的「頓內茨克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家，同時將其稱為「我們的歷史領土」。

    普廷聲稱，烏克蘭是俄羅斯歷史、文化與精神空間「不可分割的一部分」，而它從俄羅斯分離，則是歷史上的「錯誤」。

    克里姆林宮毫不掩飾對澤倫斯基的輕蔑，不僅經常質疑這位烏克蘭總統的合法性，緊咬因戰時戒嚴而延後選舉一事不放，而且在其最新的「和平」備忘錄中，要求烏克蘭必須舉行選舉，然後才能簽署任何最終和平協議。

    普廷和其他俄國官員鮮少直呼澤倫斯基的名字，更傾向於使用尖刻的「基輔政權」。在今年5月中旬兩國首次直接會談時，是澤倫斯基親自前往土耳其，普廷則派出1名歷史教科書作者，即鷹派歷史學家、現任俄羅斯作家聯盟主席梅丁思基（Vladimir Medinsky），擔任俄國代表團的團長。

    CNN認為，普廷其實早已得到他想要的，即與川普舉行一場雙邊峰會，因為他將川普視為與自己平起平坐的領袖。至於與澤倫斯基會面，在他看來，既不符合他的世界觀，也不符合他的戰爭目標。

