為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲調查神秘中資投資諾魯 專家：可能被耍了

    諾魯外交部長安格明（右）11日在北京與「中國鄉村振興發展總公司」，簽署1份價值6.5億美元的經濟發展協議。（取自諾魯共和國政府臉書）

    諾魯外交部長安格明（右）11日在北京與「中國鄉村振興發展總公司」，簽署1份價值6.5億美元的經濟發展協議。（取自諾魯共和國政府臉書）

    2025/08/20 06:03

    〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲19日表示，將針對太平洋島國諾魯是否因與1家中國公司簽訂高額商業協議，而違反雙方的安全條約，展開調查。但澳洲媒體和太平洋事務分析家認為，該家中國企業名不見經傳，投資規模又大到令人質疑，諾魯若非基於政治宣傳目的，就是可能「被耍了」。

    綜合法新社與澳洲廣播公司（ABC）報導，諾魯外交部長安格明（Lionel Aingimea）上週前往北京，與「中國鄉村振興發展總公司」簽署1份價值6.5億美元（約195億台幣）的經濟發展協議。

    根據諾魯政府發布的聲明，該公司將投資諾魯的再生能源、磷礦業、海洋漁業與海上基礎設施、水資源與環境系統、現代農業系統、生態旅遊、綠色交通系統、醫療及文化交流平台。

    聲明還聲稱，該公司的「規劃團隊」將於10月前往諾魯，擬定投資「路線圖」。但諾魯政府並未提供該聲明以外的任何其他訊息。

    諾魯去年突然與台灣斷交，轉而承認北京，令許多觀察家感到意外。

    澳洲太平洋島國事務部長康洛伊（Pat Conroy）表示，正在研究該協議是否違反坎培拉去年與諾魯簽署的安全條約，「尤其是第5條」；「這對我們來說是一份非常重要的條約，有助於使我們成為諾魯首選的安全合作夥伴。」

    澳諾兩國去年12月宣布，簽署具有里程碑意義的安全條約，有助於坎培拉削弱中國日益增長的區域影響力。根據該條約，諾魯在簽署任何涉及海上安全、國防與警務的雙邊協議前，必須徵得澳洲同意。

    諾魯還同意，如果其他國家尋求簽署協議，以取得對港口、機場等關鍵基礎設施或銀行業的使用權，必須先與澳洲磋商。

    做為交換，澳洲將提供諾魯數千萬美元資金，用以支撐其政府預算，並強化警力。

    澳廣指出，在中國主要商業查詢平台「天眼查」上搜尋「中國鄉村振興發展總公司」，沒有任何結果。該公司沒有官網，也沒有可立即識別的社群媒體帳號。

    不過，確實存在幾家名稱相近的公司，包括「中國鄉村振興發展集團有限公司」與「中國鄉村振興發展中心」。前者為一家民營企業，後者則為中國國務院農業農村部所屬事業單位。

    匿名澳洲政府消息人士指出，這項投資計畫「完全沒有細節」，他懷疑此事是否真的會實現。

    澳洲國立大學（ANU）太平洋事務分析家史密斯（Graeme Smith）也向澳廣表示，這項計畫「極不可能」真的為諾魯帶來6.5億美元，因為諾魯經濟規模根本不足以支撐這類投資。

    史密斯指出，在公開文件中完全找不到這家公司存在的紀錄，諾魯很有可能是「被耍了」。他認為，此事可能是一場「政治秀」，企圖在下個月國會選舉前打動選民，因此他建議坎培拉當局不宜反應過度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播