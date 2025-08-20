澳洲調查神秘中資投資諾魯 專家：可能被耍了

諾魯外交部長安格明（右）11日在北京與「中國鄉村振興發展總公司」，簽署1份價值6.5億美元的經濟發展協議。（取自諾魯共和國政府臉書）

2025/08/20 06:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲19日表示，將針對太平洋島國諾魯是否因與1家中國公司簽訂高額商業協議，而違反雙方的安全條約，展開調查。但澳洲媒體和太平洋事務分析家認為，該家中國企業名不見經傳，投資規模又大到令人質疑，諾魯若非基於政治宣傳目的，就是可能「被耍了」。

綜合法新社與澳洲廣播公司（ABC）報導，諾魯外交部長安格明（Lionel Aingimea）上週前往北京，與「中國鄉村振興發展總公司」簽署1份價值6.5億美元（約195億台幣）的經濟發展協議。

根據諾魯政府發布的聲明，該公司將投資諾魯的再生能源、磷礦業、海洋漁業與海上基礎設施、水資源與環境系統、現代農業系統、生態旅遊、綠色交通系統、醫療及文化交流平台。

聲明還聲稱，該公司的「規劃團隊」將於10月前往諾魯，擬定投資「路線圖」。但諾魯政府並未提供該聲明以外的任何其他訊息。

諾魯去年突然與台灣斷交，轉而承認北京，令許多觀察家感到意外。

澳洲太平洋島國事務部長康洛伊（Pat Conroy）表示，正在研究該協議是否違反坎培拉去年與諾魯簽署的安全條約，「尤其是第5條」；「這對我們來說是一份非常重要的條約，有助於使我們成為諾魯首選的安全合作夥伴。」

澳諾兩國去年12月宣布，簽署具有里程碑意義的安全條約，有助於坎培拉削弱中國日益增長的區域影響力。根據該條約，諾魯在簽署任何涉及海上安全、國防與警務的雙邊協議前，必須徵得澳洲同意。

諾魯還同意，如果其他國家尋求簽署協議，以取得對港口、機場等關鍵基礎設施或銀行業的使用權，必須先與澳洲磋商。

做為交換，澳洲將提供諾魯數千萬美元資金，用以支撐其政府預算，並強化警力。

澳廣指出，在中國主要商業查詢平台「天眼查」上搜尋「中國鄉村振興發展總公司」，沒有任何結果。該公司沒有官網，也沒有可立即識別的社群媒體帳號。

不過，確實存在幾家名稱相近的公司，包括「中國鄉村振興發展集團有限公司」與「中國鄉村振興發展中心」。前者為一家民營企業，後者則為中國國務院農業農村部所屬事業單位。

匿名澳洲政府消息人士指出，這項投資計畫「完全沒有細節」，他懷疑此事是否真的會實現。

澳洲國立大學（ANU）太平洋事務分析家史密斯（Graeme Smith）也向澳廣表示，這項計畫「極不可能」真的為諾魯帶來6.5億美元，因為諾魯經濟規模根本不足以支撐這類投資。

史密斯指出，在公開文件中完全找不到這家公司存在的紀錄，諾魯很有可能是「被耍了」。他認為，此事可能是一場「政治秀」，企圖在下個月國會選舉前打動選民，因此他建議坎培拉當局不宜反應過度。

