川普承諾不派美軍駐守烏克蘭 將以空中支援提供安全保障

2025/08/19 22:59

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普十九日明確表示，美國將協助保障烏克蘭在與俄羅斯戰爭結束後的安全，但強調不會派遣美軍地面部隊進入烏克蘭。

川普在十八日的白宮會談中曾表示，美國將「參與」戰後對烏克蘭的安全保障，但當時未說明細節。在十九日的訪問中，川普再次被問及是否能保證「無美軍地面部隊」，他斬釘截鐵地回應：「你有我的保證，而我是總統。」他進一步澄清：「談到安全問題，歐洲國家願意派人在地面駐守，而我們則願意提供支援——特別可能是空中支援，因為沒有人擁有像我們這樣的裝備。」

然而，川普同時重申，他反對讓烏克蘭加入北約（NATO），並質疑讓俄羅斯直接與北約對手接壤是否合理，「如果你是俄羅斯，你會希望你的敵人就坐在你的邊界上嗎？」

這項關於戰後安全安排的承諾，已成為川普試圖斡旋烏俄和平協議的關鍵議題。川普十八日曾於社群媒體上發文強調，烏克蘭的安全保障將由各個歐洲國家提供，並與美國協調合作。他在福斯訪問中也淡化了潛在分歧，稱此安排「不會有問題」。

川普還證實，他在十八日與歐洲領導人在白宮會談期間，曾中途離席致電俄羅斯總統普廷，向他通報和平談判進展，並提議安排普廷與烏克蘭總統澤倫斯基直接會面。儘管川普稱普廷「非常高興」接聽電話，但他未透露普廷是否同意會面。川普坦言，這需要雙方配合，否則只是浪費時間。

