普廷無意和平持續空襲！ 烏反擊摧毀俄補給列車 大爆炸第一視角曝光！

烏克蘭武裝部隊19日襲擊暫時被俄軍佔領之城市札波羅熱（Zaporizhzhia）境內一列載運俄軍物資的列車。（圖翻攝自X平台）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領導人18日在白宮與美國總統川普和會談，川普會後透露已開始安排讓澤倫斯基和俄羅斯總統普廷會晤。在各界認為烏俄戰爭全面停火露出一絲曙光之際，俄軍卻對烏國發動今年8月以來最大規模空襲，烏方痛批普廷根本無意追求和平。今天（19日）烏克蘭武裝部隊也襲擊南部暫時被俄軍佔領之城市札波羅熱（Zaporizhzhia）境內一列載運俄軍物資的列車，烏克蘭軍方對外釋出列車爆炸畫面和無人機施行自殺攻擊的第一視角。

基輔本週二指控，莫斯科當局在18日深夜至19日凌晨發射無人機、飛彈打擊他們的中部城市克勒曼楚（Kremenchuk），規模為8月以來之最，由於正處總統澤倫斯基與美國總統川普和歐洲領袖峰會時期，怒斥普廷無意實現和平。《路透》引述烏國空軍消息，俄軍在這次空襲行動發射270架無人機和10枚飛彈，鎖定城市內能源和運輸基礎設施。

烏克蘭「佔領研究中心」（Center for the Study of the Occupation）主任安德魯申科（Petro Andryushchenko）釋出一系列影片和照片指出，俄軍發動空襲後，烏國武裝部隊隨即展開回擊，今天在札波羅熱地區炸毀疑似從烏東頓內茨克（Donetsk）烏羅扎伊涅鎮（Urozhaine）出發往札波羅熱托克馬克鎮（Tokmak），一列運送燃料的俄國貨運列車，鐵路嚴重毀損，曝光的畫面可以看到列車爆炸冒出大火和陣陣濃煙，現場瞬時成了廢墟。

烏國軍方還曝光後使用無人機對列車施行自殺攻擊的第一視角。這場攻擊行動對俄軍後勤造成重大打擊，再次證明烏軍在打擊敵方關鍵運輸路線方面的高效率。

另據烏媒《RBC-Ukraine》報導，截至19日下午1點的過去24小時內，俄軍在前線損失了至少890名軍事人員，烏軍還摧毀了66個敵軍火砲系統、1門多管火箭系統、209架無人機、123輛軍用車輛等。

???? Russian railway connection through occupied Zaporizhzhia is no more, – Ukraine officials



Epic footage of the destruction of a freight train in the area between Urozhayne and Tokmak. Waiting for official info from the Defense Forces. pic.twitter.com/Wlbqwxl0r6 — Denys Davydov （@denys_pilot） August 19, 2025

Russia transport train hit between Urozhayne and Tokmak by Ukrainian armed forces is burning nicely. pic.twitter.com/WACwlqG7qV — Bricktop_NAFO （@Bricktop_NAFO） August 19, 2025

UAF struck a russian railway train in the occupied part of the #Zaporizhzhia region



Ukrainian Telegram channels published footage of drone strikes on a russian train with fuel tanks, which was in the area between #Urozhayne and #Tokmak. pic.twitter.com/qljDfrDPnh — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 （@anno1540） August 19, 2025

俄軍貨運列車遭受攻擊後爆炸產生大火和陣陣濃煙。（圖翻攝自X平台）

俄軍貨運列車遭受攻擊後爆炸產生大火和陣陣濃煙。（圖翻攝自X平台）

烏軍曝光無人機對列車進行自殺攻擊的第一視角。（圖翻攝自X平台）

