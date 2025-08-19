為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普自詡「我搞定6場戰爭」！德總理冷回：烏克蘭先停火再來談

    美國總統川普（右）與德國總理梅爾茲今年6月於白宮橢圓形辦公室會晤。（美聯社資料照）

    美國總統川普（右）與德國總理梅爾茲今年6月於白宮橢圓形辦公室會晤。（美聯社資料照）

    2025/08/19 22:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮，與烏克蘭及歐洲領袖舉行的和平峰會上，與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）就終結烏克蘭戰爭的關鍵步驟，爆發了罕見的公開分歧。梅爾茨強調，若沒有停火，後續談判將無法進行，直接挑戰川普「停火非必要」的立場。

    根據福斯新聞（Fox News）19日報導，梅爾茨在會議中雖感謝川普的安排，但隨即話鋒一轉，對川普跳過停火、直接尋求和平協議的作法提出異議。他表示，接下來的步驟將更為複雜，並向在場領袖發出懇切呼籲。

    梅爾茨直言：「老實說，我們都希望最晚在下一次會議時能看到停火。我無法想像下一次會議能在沒有停火的情況下舉行。所以，讓我們為此努力。」他敦促各方應對俄羅斯施壓，以達成停火。

    對此，川普則當場反駁，重申他個人並不需要停火來達成協議。他以自己過去的「政績」為例，聲稱自己已在沒有正式停火的情況下，解決了六場國際衝突。

    川普表示：「如果我們能達成停火，很好。但如果我們沒達成停火，那是因為我們得到了許多其他的、很棒的條件。」

    報導指出，這場關於「先停火、後談判」的路線之爭，凸顯了美國與歐洲盟友在如何應對俄羅斯總統普廷的問題上，存在根本性的戰略分歧。儘管峰會旨在展現西方團結，但這場公開的路線辯論，已為未來充滿變數的和平之路，增添了更多的不確定性。

