    首頁　>　國際

    劃紅線！川普向美國人民保證 絕不派兵進入烏克蘭

    美國總統川普（左）與烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮會晤。（路透）

    美國總統川普（左）與烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮會晤。（路透）

    2025/08/19 22:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕白宮峰會落幕後，美國總統川普19日首度接受福斯新聞（Fox News）專訪，為烏克蘭的和平前景劃下數道清晰紅線，並向美國人民承諾，美軍絕不會派兵進入烏克蘭。

    川普在專訪中斬釘截鐵地表示：「你們有我的保證。」他解釋，歐洲國家已同意提供類北約的安全保護，並將「承擔大部分重擔」。

    對於促和步驟，川普透露，他正安排俄羅斯總統普廷，與烏克蘭總統澤倫斯基先行舉行雙邊會談，並表示若會談順利，他才會參加三方會談並最終「搞定」協議。

    川普劃紅線：收復克里米亞、加入北約「不可能」

    然而，川普也為和平設下了嚴苛的前提。他再次強調，烏克蘭收復克里米亞與加入北約，「這兩件事都是不可能的」。

    在川普將地面安全責任明確「甩鍋」給歐洲的同時，歐洲盟友已迅速採取行動。根據英國廣播公司新聞網（BBC News） 報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）已召集超過30國領袖舉行「意願聯盟」線上會議，商討為敵對行動結束後「部署一支再保證部隊做準備」。

    川普也為自己極力促和的立場辯護，稱他「只是想阻止人們被殺害」，並指稱烏克蘭每週有5000至7000人死於這場「本不該發生的荒謬戰爭」。

