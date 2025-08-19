為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    印度總理莫迪確定赴天津出席上海合作組織峰會 料與習近平會談

    圖為印度總理莫迪2016年與中國外長王毅會面。（美聯檔案照）

    圖為印度總理莫迪2016年與中國外長王毅會面。（美聯檔案照）

    2025/08/19 23:17

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國外長王毅19日在與印度國家安全顧問多瓦爾舉行邊境事務會談時確認，印度總理莫迪月底赴中國天津出席上海合作組織（SCO）高峰會。這將是莫迪7年來首次訪中，外界預期他將會與中國國家主席習近平會談。上合組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行，俄羅斯總統普廷也已確認與會。

    王毅此行是中印關係持續回暖的又一重要舉措。兩國關係曾因2020年邊境衝突急劇惡化，但近年透過多輪軍事與外交對話，邊境局勢逐步穩定。王毅說，中印作為鄰國與發展中大國，應相互信任、支持，透過對話增進互信，推動邊界談判、跨境交流與合作，並為雙邊關係發展創造有利條件。兩國應探索相互尊重、和平共處、共同發展的正確相處之道。

    印度方面，多瓦爾指出，去年10月莫迪與習近平在俄羅斯會晤是「轉折點」，對促進相互了解帶來正面改變。印度願以務實態度與中國保持溝通，共同應對國際局勢動盪下的挑戰。雙方在最新一輪談判中，已就維護邊境和平穩定達成共識。

    據印度《經濟時報》引述消息人士稱，中國已承諾處理印度三大關切：稀土、化肥與隧道潛盾機進口問題。印度外長蘇杰生強調，兩國應基於「相互尊重、敏感與利益」互動，「分歧不應升為爭端，競爭不應導致衝突」，並呼籲中國在打擊恐怖主義上與印度合作，暗批巴基斯坦。

