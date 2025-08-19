為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    喊話澤倫斯基展現彈性 川普：普廷若不想達成協議將面臨「困局」

    美國總統川普（中）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社）

    美國總統川普（中）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社）

    2025/08/19 21:35

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普19日表示，他希望俄羅斯總統普廷，能朝結束烏克蘭戰爭往前邁進，不過川普也坦言，普廷有可能不想達成協議，若如此，普廷將會面臨「艱困局面」。他也向烏克蘭總統澤倫斯基喊話，要「展現一些彈性」。

    《路透》、《衛報》報導，川普19日接受《福斯新聞》晨間節目「福斯與朋友」（Fox and Friends）電話訪問時指出，「老實說，我不認為這（結束戰爭）會是個問題，我想普廷倦了，他們所有人都倦了，但是你永遠無法確定」，川普說，「接下來幾週，我們就將知道普廷的態度⋯⋯有可能他不想達成協議」。

    川普重申他對普廷的警告，表示如果普廷在和平進程上不合作，就將面臨「艱困局面」。川普說：「我希望普廷總統能夠合作（be good），如果他不這樣，那會是艱困局面」，他也向澤倫斯基喊話，「我希望澤倫斯基總統，能夠做他須做的事，他必須展現一些彈性」。

    18日的白宮會談後，現在各方關注接下來澤倫斯基和普廷是否能舉行雙邊會談，川普稍早表示，他已經著手安排兩人的面對面會談。川普在19日的訪問中說，「一個巴掌拍不響」，澤倫斯基和普廷得建立點關係，否則「我們只是在浪費一大堆時間，我不想做這種事」、「我只想結束戰爭」。

