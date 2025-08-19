為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    罷工結束！加拿大航空與工會達成「臨時協議」 航班將陸續恢復

    加拿大航空。（美聯社）

    加拿大航空。（美聯社）

    2025/08/19 23:38

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕因勞資糾紛協商不順，加拿大航空（Air Canada）約1萬名空服員，於16日凌晨起發動大罷工。加拿大公共服務雇員工會（CUPE）今（19）日宣布，該工會的空服員已與加拿大航空達成臨時協議，罷工行動正式結束。

    根據《路透社》報導，工會在臉書貼文中表示，「罷工已經結束，我們已達成初步協議。」雖然工會沒有詳細說明協議結果，但強調，「無償工作已經結束。」

    加航先前曾提出未來4年內，要為空服員加薪38%、其中第1年為加薪25%的方案，但工會認為這仍不足以反映實際的工作價值。一直以來，加航勞資面臨的癥結點之一，是飛機在地面工作期間的薪資問題，依照現行制度，這些工作是沒有報酬，公司只有在飛機開始移動時，才會開始計薪。

    代表加航1萬400名空服員的加拿大公共服務雇員工會，希望在這些無償工作薪資上的爭取，可以取得更大的突破，甚至超越美國航空（American Airlines）等，航空業同行最近所達成的協議成果。

    這項臨時協議為加航帶來短暫的緩解，由於勞資糾紛，加航每天都取消數百架次的航班。加航及其下的廉航加拿大胭脂航空（Air Canada Rouge），平時每日運載約13萬名乘客，也是飛往美國最多航班的外國航空公司。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播