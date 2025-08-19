罷工結束！加拿大航空與工會達成「臨時協議」 航班將陸續恢復

加拿大航空。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕因勞資糾紛協商不順，加拿大航空（Air Canada）約1萬名空服員，於16日凌晨起發動大罷工。加拿大公共服務雇員工會（CUPE）今（19）日宣布，該工會的空服員已與加拿大航空達成臨時協議，罷工行動正式結束。

根據《路透社》報導，工會在臉書貼文中表示，「罷工已經結束，我們已達成初步協議。」雖然工會沒有詳細說明協議結果，但強調，「無償工作已經結束。」

加航先前曾提出未來4年內，要為空服員加薪38%、其中第1年為加薪25%的方案，但工會認為這仍不足以反映實際的工作價值。一直以來，加航勞資面臨的癥結點之一，是飛機在地面工作期間的薪資問題，依照現行制度，這些工作是沒有報酬，公司只有在飛機開始移動時，才會開始計薪。

代表加航1萬400名空服員的加拿大公共服務雇員工會，希望在這些無償工作薪資上的爭取，可以取得更大的突破，甚至超越美國航空（American Airlines）等，航空業同行最近所達成的協議成果。

這項臨時協議為加航帶來短暫的緩解，由於勞資糾紛，加航每天都取消數百架次的航班。加航及其下的廉航加拿大胭脂航空（Air Canada Rouge），平時每日運載約13萬名乘客，也是飛往美國最多航班的外國航空公司。

