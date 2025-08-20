為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    傳韓戰老兵退伍未獲應得待遇 北京申訴維權被揍到多處骨折！

    解放軍老兵，因退伍未獲應有待遇想要向政府爭取卻反遭威脅，但消息真實性尚未能獲得證實。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    解放軍老兵，因退伍未獲應有待遇想要向政府爭取卻反遭威脅，但消息真實性尚未能獲得證實。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/08/20 00:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在中國，底層民眾受到打壓想申訴維權卻無門，甚至遭遇更大「鐵拳」的事件屢見不鮮。近日傳出多次為中共出生入死的解放軍老兵，因退伍未獲應有待遇，想要向政府爭取卻反遭威脅，甚至在「天子腳下」北京被痛毆，意外引發牆外熱議。

    旅義華僑作家李穎19日轉發一段牆內流傳的影片，可以看到某處醫院病床上，躺著一名男子一動都不能動，吊著點滴且插管。本月17日放出影片的湖南網友宣稱，躺在病床上的是他父親，曾在韓戰後期主要戰役「三角高地戰役（中國稱上甘嶺戰役）」擔任中國人民志願軍偵查排長，參戰13年，經歷9次大仗，受過2次重傷，戰後因為傷痛未獲應有待遇，向政府爭取卻反遭威脅，到北京申訴時還被湖南駐京辦人員和「黑保安」毆打導致多處骨折，目前正在住院治療。

    該消息曝光後引發熱烈討論，牆外網友嘲諷「這就是為共匪賣命的結果」、「想跟我黨要錢？也不看看自己是誰」、「區區砲灰也想要待遇補償？」、「白相信老共了」、「曾為政權賣命的人，如今被政權拋棄，可悲至極」、「這家伙是怎麼想的，不知道我黨是鐵公雞吸血鬼嗎？2025年了還在想方設法的搜刮民脂民膏，連貸款的利息都不放過」、「炮灰還認為是國家的主人吶，鐵拳重擊」。

    不過有不少人質疑該消息真實性，因三角高地戰役發生在1952年，推算下來男子也應該有90多歲，但影片中的男子看起來頂多5、60歲，「看這模樣也就60出頭的人，鬍子都沒白，參加對越反擊還差不多，參加上甘嶺純屬瞎扯」、「上甘嶺戰役，1952年10月14日至11月25日，片中的人就算18歲能當上排長，2025年現在年紀算起來有91歲多了⋯⋯大家可以散了，這是個水貨想奪人眼球關注而已」、「那不得有90多歲了？怎麼看都不像」、「保養這麼好的嗎？」

