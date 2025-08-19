海鳥酷愛飛行中便便 4到10分鐘一次超頻繁

貼近海面飛行的海鳥。示意圖。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本一份研究意外捕捉到海鳥的「海上日常」：牠們有獨特的「上廁所」習慣，幾乎只在飛行時邊飛邊便便，且每4到10分鐘就要「空中解放」一次，頻率高到令研究人員大感驚訝。

《紐約時報》和科學新聞網站Phys.org 18日報導，進行這項研究的東京大學行為生態學研究員上坂怜生（Leo Uesaka）說，其實本來是要觀察海鳥如何在海面上起飛，沒想到意外發現大水薙鳥（Calonectris leucomelas）的排泄習慣，於是將研究轉向海鳥的排泄習慣。

研究團隊在15隻大水薙鳥腹部綁上微型攝影機，拍攝了共36小時鳥兒白天出去覓食的影片，記錄到將近200次排泄行為，幾乎都發生在鳥兒在空中飛行期間，大約每4到10分鐘就便便一次，比歷來研究的其他海鳥上廁所頻率還高，研究估算出，牠們每小時約排出30公克糞便，約相當於其體重的5%。而且牠們通常在起飛後不久就便便，偶爾幾次甚至只是為了上廁所而短暫起飛，飛了不到一分鐘就回到海面。上坂怜生說這顯示牠們是刻意避免在水面「上廁所」。

大水薙鳥是一種大型海鳥，在西太平洋上空尋找魚類覓食。這份研究是在該種鳥類繁殖地、日本一座無人島進行。至於為何牠們維持這種排泄規律，目前還不清楚。

上坂怜生指出，這種鳥兒有狹長形的翅膀，適合滑翔而非振翅，為了起飛得耗力振翅，「這表示在海面上排泄的風險，超過耗力起飛，這背後必有一個強烈的理由」。研究團隊提出幾個可能，包括可能要避免糞便弄髒羽毛，減少便便氣味或跡象引來掠食者的風險，以及飛行姿勢可能比浮在海面上的姿勢，更容易排泄。

這份研究報告18日在《當代生物學》（Current Biology）期刊發表。海鳥的糞便富含氮、磷等關鍵元素，可為浮游生物和其他海洋生物提供肥料和營養，但是過去的研究多著眼於對豐富島嶼土壤，與近岸海域養分的作用，少有關於對更廣闊外海的影響。

研究團隊計畫接下來使用續航力更久的攝影機，或溫度感測器，搭配衛星定位（GPS），繪製海鳥海上便便地圖，希望有助於找出這些養分，在海上輸送和被利用模式。

