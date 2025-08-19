烏克蘭擬斥資3兆採購美武器 換取安全保障

澤倫斯基在會晤川普前已向歐洲盟友提出一份安全協議草案，稱基輔願意購買1千億美元的美國武器，換取美國提供安全保障。（美聯社）

2025/08/19 20:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕有關美國和歐洲可能為烏克蘭提供的安全保障，外界對實際內容議論紛紛。《金融時報》18日引述4名知情人士指出，基輔當局在烏美領袖會晤前，就與歐洲盟友分享一份安全協議草案，內容提到將採購1000億美元（約3兆台幣）的美國武器，換取美國為烏國安全助力。

據報導，基輔當局在安全協議草案中提到，基輔將以歐洲資助形式，向美方採購價值1000億美元的武器，以換取美國在烏俄和平協議達成後對其提供安全保證。文件中雖未提到預計採購的武器，但基輔先前表明希望購買至少10套美製「愛國者」飛彈防空系統。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，基輔也提議與華府達成一項500億美元（約1.5兆台幣）無人機合作計畫，由烏美企業共同生產。基輔的提案旨在滿足川普希望美國產業受益的想法。自烏俄戰爭爆發3年半以來，烏克蘭國內軍工企業已成為無人機技術的先鋒力量。

此外，文件內容也指出，基輔不會接受任何包含向俄國割讓領土的協議，並堅持以停火作為邁向全面和平協議的第一步。基輔認為，先行割讓領土將在戰場上製造既成事實，卻無助於確保基輔未來安全。

基輔還堅持莫斯科必須全額賠償戰爭損害，可以西方國家凍結的3000億美元俄國主權資產來支付。

