美媒：烏克蘭安全保障將含四大要素 預計10天內公布

2025/08/19 20:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普近日先後與俄羅斯總統普廷、烏克蘭總統澤倫斯基及多位歐洲國家領袖會談後，一致同意將在烏俄和平協議中納入對烏國的安全保障，且據稱普廷也已同意。媒體披露，美國國務卿魯比歐將率國安顧問和北大西洋公約組織（NATO）官員組成的團隊，共同起草這份安全保障內容，料涵蓋四大要素：軍事存在、防空系統、武器裝備和監督停火。

《華爾街日報》引述了解會談情況的歐洲官員披露，川普和歐洲領袖同意，由魯比歐率領眾官員起草對烏克蘭的安全保障文件，將包含四大要素：軍事存在、防空系統、武器裝備及監督停火。官員表示，美國可以透過多種方式向歐洲維和部隊提供「間接」軍事支持，而毋須調派美軍部隊進入烏克蘭。澤倫斯基則表示，安全保障內容將由基輔的夥伴公開，之後再公布更多細節，預計在1週到10天內以「白紙黑字」對外說明。

澤倫斯基補充道，美國傳達明確的訊號很重要，表明將成為協助協調的國家之一，且也將成為保障烏克蘭安全的參與國，這是重大進展。

《彭博》亦引述知情人士透露，美歐官員將立即著手為烏克蘭提供強大的安全保障，集中於增強烏克蘭軍隊及防禦能力，且不設任何限制，包括限制駐軍人數。據了解，「一籃子」安全保障方案還將以英、法為首的「意願聯盟」（coalition of the willing）的工作為基礎，預計未來還將設立一支多國部隊。針對美國特使魏科夫口中類似北約組織（NATO）第五條款的保障措施，以及最初由義大利總理梅洛尼提出的一個方案，歐洲領袖皆廣泛支持，但具體細節和美國角色尚待確定。

