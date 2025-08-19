價格媲美葡萄酒！英餐廳推「瓶裝水菜單」 高級氣泡水要770元

英格蘭的高級餐廳推出了「瓶裝水菜單」。瓶裝水示意圖。（法新社）

2025/08/19 22:30

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕米其林指南推薦、位於英格蘭北部的法式餐廳「La Popote」，近期推出了「瓶裝水菜單」，在餐廳裡1瓶水的價格，幾乎可與葡萄酒媲美，最高要價19英鎊（約新台幣772元）。

英媒《Sky News》報導，這家名為La Popote的法式高級餐廳，近日推出了瓶裝水菜單，包含4款礦泉水及3款氣泡水，當中價格最高為19英鎊的葡萄牙氣泡水。

據報導，這份菜單是La Popote合夥人羅林斯（Joseph Rawlins）與一名「品水師」合作，而全英國僅5名「品水師」。羅林斯透露，早在3年之前品水師就提出這個構想，但直到今（2025）年初自己參加了某場「品水會」後，才決定正式設計這份菜單。

品水師共花了7個月的時間製作這份瓶裝水菜單，這7款嚴選自歐洲的瓶裝水，價格最低為品水師的自家品牌，售價是5英鎊（約新台幣203元）；最昂貴的是葡萄牙的「The Palace of Vidago」氣泡水，要價19英鎊。

最貴的瓶裝水要價19英鎊。（擷取自Sky News臉書）

